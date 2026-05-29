ЕАЭС или ЕС: эксперты предупреждают о жестких последствиях для Армении

Лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России выступили с совместным заявлением касательно стремления Армении в Евросоюз. Главы государств ЕАЭС разделили позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума в кратчайшие сроки, чтобы граждане страны сами выбрали между вступлением в ЕС и дальнейшим пребыванием в составе Евразийского экономического союза. Полноценный доклад о возможных последствиях выхода Еревана из интеграционного объединения будет подготовлен к декабрю 2026 года. В документе подчеркивается, что разворот Армении в сторону Брюсселя несет существенные риски для экономической безопасности всего ЕАЭС. Впрочем, аналитики сходятся во мнении, что для самой Армении этот шаг грозит настоящим экономическим коллапсом, ведь на кону стоят беспрецедентные льготы на газ, нефть и доступ к огромному рынку сбыта.

Ситуацию детально проанализировал член экспертного совета Центра ЭВМ АНО "Евразия" Иван Лизан, который выделил ключевые факторы риска для Еревана и объяснил, почему Москва и Минск больше не будут закрывать глаза на экономические спекуляции.

Политика вытесняет экономику

Аналитик подчеркивает, что за последние годы характер взаимоотношений с европейскими структурами кардинально изменился, и сегодня интеграция с Брюсселем - это вовсе не про выгоду для бизнеса.

"Главный фактор - это пока политика. Европейский Союз после 2022 года сильно изменился, и это теперь не столько про экономику, сколько про идеологию, политику и европейские ценности. То есть деятельность Европейского Союза сильно идеологизировалась, и это теперь ближе даже к военно-политическому блоку", - констатирует Иван Лизан.

По его словам, для России этот вопрос принципиален, так как намерения Армении перейти во "враждующий геополитический лагерь" вынуждают Москву принимать ответные меры.

Угроза бесконтрольного реэкспорта

Второй важнейший блок проблем лежит в сфере таможенного контроля. Эксперт отмечает, что армянский бизнес и раньше использовал серые схемы, но в случае углубления сотрудничества с ЕС ситуация станет критической.

"Однозначно можно сказать, что объемы реэкспорта сильно увеличатся, и, соответственно, Армения превратится в большую дыру в таможенной границе Евразийского союза. И этим реэкспортом будет захлестывать все большее и большее количество стран. Соответственно, Москве это тоже не прибавляет никакого оптимизма, да и не только Москве", - заявляет аналитик.

Иван Лизан приводит в пример ситуацию с поставками рыбы, к которой у российских контролирующих органов возникали серьезные вопросы из-за ее явно европейского происхождения. При этом эксперт добавляет, что европейские технические стандарты Армения быстро освоить все равно не сможет, и в качестве негативного примера приводит Украину, где местные аграрии и животноводы сейчас страдают от нехватки огромных средств на внедрение стандартов ЕС.

Беспрецедентные льготы, о которых забыли

Рассуждая о том, чем рискует Ереван, эксперт напоминает о солидном пакете преференций со стороны России, который армянские власти почему-то начали воспринимать как должное.

"Тот объем льгот, которыми пользуется Армения, он действительно солиден, во многом даже беспрецедентен. И, к сожалению, Москва достаточно редко напоминает об этих льготах, поэтому многими они воспринимаются как данность. Но вот Еревану напомнили, что нефть и газ он получает по сниженным ценам не бесплатно, а за счет денег России, которые их недополучают, субсидируя армянскую экономику", - подчеркивает Иван Лизан.

Помимо энергоресурсов, Армения завязана на поставки российских алмазов для местной ограночной промышленности, а также критически зависит от рынка РФ по экспорту готовой продукции. По коньяку эта зависимость составляет 80–90 процентов, запредельные цифры фиксируются по минеральной воде и сельхозпродукции. Вводя обоснованные санитарные ограничения, Москва наглядно демонстрирует Еревану реальное положение дел.

Раскол в обществе и туманные перспективы

Говоря о возможном референдуме, аналитик выражает сомнение, что действующее руководство Армении решится на его проведение, если удержит позиции на грядущих парламентских выборах.

"Армянское общество сильно расколото. И, соответственно, с большей долей вероятности оно выберет сохранение членства в Евразийском союзе. Просто потому, что Европейский союз народу Армении ничего не предлагает. Базовый пакет - это борьба с коррупцией, которая выражается в виде создания неподконтрольных национальной бюрократии правоохранительных и судебных органов, плюс безвизовый режим с ЕС, которым могут воспользоваться те, у кого есть деньги", - отмечает эксперт.

В то же время при выходе из ЕАЭС простые граждане и работяги потеряют все: от дешевого газа до доступа к российскому рынку труда и возможности беспрепятственно совершать денежные переводы. Иван Лизан приводит в пример выход Великобритании из Европейского союза,, напоминая, что Лондон от разрыва многолетних связей с соседями в итоге ничего не выиграл, а лишь получил экономические проблемы.

В заключение эксперт добавляет, что главными драйверами нынешней жесткой политики выступают Россия и Беларусь, чьи позиции полностью объединены общими экономическими интересами: внутреннему рынку союза европейские товары и конкуренты не нужны.