Милиция задержала подозреваемого в гибели 17-летнего юноши в Кызыл-Кие

В Кызыл-Кие после конфликта между подростками погиб 17-летний юноша. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Трагедия произошла вечером 27 мая в парке имени Кулатова. По предварительным данным, между несколькими подростками возник словесный конфликт, который перерос в ссору.

В ходе инцидента 17-летний юноша получил удар, после чего потерял сознание. Несмотря на вызов медиков, подросток скончался до приезда бригады скорой помощи.

По данным правоохранительных органов, расследование ведется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

В милиции также опровергли распространившуюся информацию о массовой драке. По предварительным данным следствия, речь идет об одном ударе, который привел к трагическим последствиям.

Установлено, что вместе с подозреваемым на месте находились еще двое подростков. Следствие проверяет их возможную причастность к произошедшему. Со стороны погибшего во время конфликта также находились трое друзей.