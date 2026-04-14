Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 101.62 - 102.57

В Бишкеке выявили схему обмана при поставке автомобилей

233  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве при поставке автомобиля BMW X7.

В УВД Свердловского района обратился гражданин З.А. 26 сентября 2025 года в одном из торговых центров столицы мужчина, представившийся генеральным директором ОсОО, пообещал доставить автомобиль из США через Грузию в Кыргызстан. Стороны заключили договор, после чего заявитель передал ему 33 тысячи долларов.

6 января 2026 года автомобиль прибыл в порт Поти, однако в установленный срок передан не был. При этом подозреваемый не зарегистрировал договор в установленном порядке и часть полученных средств 8 600 долларов использовал не по назначению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество)УК КР. .

Подозреваемый, У.А., 1999 года рождения был задержан и водворён в ИВС. В милиции также сообщили, что проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Граждан, пострадавших от действий подозреваемого или располагающих информацией, просят сообщить по телефонам: 0 (773) 097 185 и 102.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457720
Теги:
Грузия, задержание, мошенничество, США, Бишкек, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  