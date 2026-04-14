В Бишкеке выявили схему обмана при поставке автомобилей

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве при поставке автомобиля BMW X7.

В УВД Свердловского района обратился гражданин З.А. 26 сентября 2025 года в одном из торговых центров столицы мужчина, представившийся генеральным директором ОсОО, пообещал доставить автомобиль из США через Грузию в Кыргызстан. Стороны заключили договор, после чего заявитель передал ему 33 тысячи долларов.

6 января 2026 года автомобиль прибыл в порт Поти, однако в установленный срок передан не был. При этом подозреваемый не зарегистрировал договор в установленном порядке и часть полученных средств 8 600 долларов использовал не по назначению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество)УК КР. .

Подозреваемый, У.А., 1999 года рождения был задержан и водворён в ИВС. В милиции также сообщили, что проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Граждан, пострадавших от действий подозреваемого или располагающих информацией, просят сообщить по телефонам: 0 (773) 097 185 и 102.