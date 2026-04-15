Погода
$ 87.34 - 87.80
€ 101.62 - 102.57

Москва запамятовала, что в Кыргызстане президент Садыр Нургожоевич Жапаров

586  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сначала об этом забыли сотрудники информагентства "24.kg" и выбросили в эфир опасную политическую дезинформацию. Которую тут же подхватили ведущие российские СМИ и отшлифовали заседатели Госдумы. Выставив президента Кыргызской Республики русофобом, пытающимся "развязаться с прошлым".

"Двадцатьчетвёрка", как водится у журналистов такого рода, брякнула, не разобравшись в звоне, и тут же удалила статью. Но россияне уже раскочегарились. Время сейчас непростое, каждое неосторожное слово может привести к непоправимым последствиям. Неким силам очень выгодно стравливать страны – в частности, через тему кыргызских мигрантов, которые якобы систематически нарушают российское законодательство… А тут такой "подарок" от кыргызских информационщиков.

Что сделали журналисты "двадцатьчетвёрки"? Процитировали Садыра Жапарова, который якобы на встрече с жителями Алайского района заявил о планах до конца 2027 года переименовать все сёла с русскоязычными названиями.

Может быть, в России не все хорошо знакомы с делами кыргызского президента и готовы повестись на любую провокацию. Но журналисты крупного информационного издания отлично осведомлены, кто такой Садыр Нургожоевич Жапаров и какую политику он проводит. Неужели не насторожил их такой недипломатический выпад? Неужели не возникло желания перепроверить информацию, хотя бы позвонив пресс-секретарю президента и уточнив: действительно ли он так сказал?

Желание должно было возникнуть. И журналистский профессионализм должен был взять верх над стремлением выбросить сенсацию. Тогда и не пришлось бы спешно подчищать свой грубейший "косяк" и затирать следы своей непрофессиональной жизнедеятельности.

Статью убрали. Но Россия в лице первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина уже ответила. В жёсткой и безапелляционной форме: "Я не вижу в этом ничего хорошего. Это тревожно. Это попытка развязаться с прошлым, вычеркнуть из памяти людей то, что нас объединяло в общем государстве".

Люди недалёкого ума давно предрекают Кыргызстану судьбу Украины, включая русофобию и возрождение нацизма. Одновременно с этим, как ни парадоксально, другие недалёкие критикуют Садыра Жапарова, что он якобы пресмыкается перед российским коллегой и систематически ездит в Москву на поклон. Что он – пожалуй, единственный из президентов постсоветских стран, кто не раздумывая едет в Россию праздновать День Победы. "Путин – агрессор, весь мир от него отвернулся, а наш продолжает подхалимничать".

Недалёким не хватает интеллекта постичь простые истины: Кыргызстан был частью великой страны, одержавшей великую победу, и участие в мероприятиях, посвящённых этой победе, - логичная и правомерная часть политики президента Жапарова, поддерживаемая здравомыслящим населением Кыргызской Республики.

У кыргызов – в том числе и у главы кыргызского государства – всё в порядке и с исторической памятью, и со стыдом и совестью, и с понятием о дружбе и товариществе, о том, кто свой, а кто – чужой.

В Кыргызстане нет системной русофобии и дискриминации по национальному признаку. Русский язык сохраняет статус официального, широко используется в образовании и СМИ. Те же сотрудники "24.kg" свою не всегда подтверждённую информацию выдают на русском языке. Русским языком хорошо владеет более половины населения страны, он активно используется в повседневной жизни и профессиональной сфере. Посол Российской Федерации в Кыргызстане неоднократно отмечал более благоприятную в этом смысле ситуацию в республике по сравнению с другими странами.

Русскоязычные граждане, в том числе этнические русские, на государственном уровне никем и ничем не ущемляются. С помощью России в Кыргызстане строятся русскоязычные школы, республика с удовольствием принимает учителей из России, кыргызский сегмент интернета заполнен объявлениями о курсах русского языка.

Неплохо чувствуют себя российские переселенцы. В Кыргызстане их не трясут и не фильтруют так тщательно, как в России граждан Кыргызской Республики, не вставляют им палки в колёса, не заставляют сдавать экзамен на знание государственного языка, за пять минут оформляют им временную регистрацию, в упрощённом порядке дают гражданство, у них есть возможность работать – хоть по найму, хоть на себя, организовав в Кыргызстане собственный бизнес.

Огромное количество населённых пунктов продолжают носить русскоязычные названия, сохранившиеся со времён СССР.

Ближе друга, чем Кыргызская Республика, Россия вряд ли найдёт, особенно в условиях последнего времени…

И на этом фоне президента Садыра Жапарова подозревать в русофобии?!

ИА "24.kg", кстати говоря, в России официально заблокировано. Явно не просто так. Российским властям не понравилась тематика и риторика сайта. Так что российским журналистам, пробившимся на сайт в обход блокировки, тоже не мешало бы включить логику и перепроверить информацию, вместо того чтобы радостно хвататься за неё и нести политическую дезинформацию в широкие массы.

Да и Госдума, прекрасно осведомлённая о причинах блокировки "двадцатьчетвёрки", могла бы для начала полюбопытствовать, откуда и куда дует ветер, на чью мельницу льётся вода, что в этой новости правда, а что – вольный или невольный вымысел. Главу КР Садыра Нургожоевича Жапарова российские власти знают как друга и единомышленника по очень многим вопросам…

Некрасиво, мягко говоря, получилось.

Что же президент сказал на самом деле, какие его слова исказились и переврались? По сообщению его пресс-секретаря Аската Алагозова, во время встречи с Садыром Жапаровым в Алайском районе некая жительница предложила президенту присвоить населённому пункту имя местного государственного и политического деятеля. Садыр Нургожоевич в свою очередь предложил ввести мораторий на присвоение сёлам имён людей – чтобы не было зависти, соперничества, деления на группы.

Да и этот вопрос пока на повестке дня не стоит.

Где же здесь русофобия и попытка "развязаться с прошлым"?

В информационной войне расслабляться нельзя. Ни журналистам, ни чиновникам, ни политикам. Ни простым обывателям. Особенно в таких опасных и скользких моментах. И если кому-то что-то показалось, послышалось, привиделось, почудилось – крайне вредно тиражировать эту "кажимость" как истину в последней инстанции.

Автор: Артур Шакиров


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457759
Теги:
Россия, информационные технологии, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  