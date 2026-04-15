Москва запамятовала, что в Кыргызстане президент Садыр Нургожоевич Жапаров

Сначала об этом забыли сотрудники информагентства "24.kg" и выбросили в эфир опасную политическую дезинформацию. Которую тут же подхватили ведущие российские СМИ и отшлифовали заседатели Госдумы. Выставив президента Кыргызской Республики русофобом, пытающимся "развязаться с прошлым".

"Двадцатьчетвёрка", как водится у журналистов такого рода, брякнула, не разобравшись в звоне, и тут же удалила статью. Но россияне уже раскочегарились. Время сейчас непростое, каждое неосторожное слово может привести к непоправимым последствиям. Неким силам очень выгодно стравливать страны – в частности, через тему кыргызских мигрантов, которые якобы систематически нарушают российское законодательство… А тут такой "подарок" от кыргызских информационщиков.

Что сделали журналисты "двадцатьчетвёрки"? Процитировали Садыра Жапарова, который якобы на встрече с жителями Алайского района заявил о планах до конца 2027 года переименовать все сёла с русскоязычными названиями.

Может быть, в России не все хорошо знакомы с делами кыргызского президента и готовы повестись на любую провокацию. Но журналисты крупного информационного издания отлично осведомлены, кто такой Садыр Нургожоевич Жапаров и какую политику он проводит. Неужели не насторожил их такой недипломатический выпад? Неужели не возникло желания перепроверить информацию, хотя бы позвонив пресс-секретарю президента и уточнив: действительно ли он так сказал?

Желание должно было возникнуть. И журналистский профессионализм должен был взять верх над стремлением выбросить сенсацию. Тогда и не пришлось бы спешно подчищать свой грубейший "косяк" и затирать следы своей непрофессиональной жизнедеятельности.

Статью убрали. Но Россия в лице первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина уже ответила. В жёсткой и безапелляционной форме: "Я не вижу в этом ничего хорошего. Это тревожно. Это попытка развязаться с прошлым, вычеркнуть из памяти людей то, что нас объединяло в общем государстве".

Люди недалёкого ума давно предрекают Кыргызстану судьбу Украины, включая русофобию и возрождение нацизма. Одновременно с этим, как ни парадоксально, другие недалёкие критикуют Садыра Жапарова, что он якобы пресмыкается перед российским коллегой и систематически ездит в Москву на поклон. Что он – пожалуй, единственный из президентов постсоветских стран, кто не раздумывая едет в Россию праздновать День Победы. "Путин – агрессор, весь мир от него отвернулся, а наш продолжает подхалимничать".

Недалёким не хватает интеллекта постичь простые истины: Кыргызстан был частью великой страны, одержавшей великую победу, и участие в мероприятиях, посвящённых этой победе, - логичная и правомерная часть политики президента Жапарова, поддерживаемая здравомыслящим населением Кыргызской Республики.

У кыргызов – в том числе и у главы кыргызского государства – всё в порядке и с исторической памятью, и со стыдом и совестью, и с понятием о дружбе и товариществе, о том, кто свой, а кто – чужой.

В Кыргызстане нет системной русофобии и дискриминации по национальному признаку. Русский язык сохраняет статус официального, широко используется в образовании и СМИ. Те же сотрудники "24.kg" свою не всегда подтверждённую информацию выдают на русском языке. Русским языком хорошо владеет более половины населения страны, он активно используется в повседневной жизни и профессиональной сфере. Посол Российской Федерации в Кыргызстане неоднократно отмечал более благоприятную в этом смысле ситуацию в республике по сравнению с другими странами.

Русскоязычные граждане, в том числе этнические русские, на государственном уровне никем и ничем не ущемляются. С помощью России в Кыргызстане строятся русскоязычные школы, республика с удовольствием принимает учителей из России, кыргызский сегмент интернета заполнен объявлениями о курсах русского языка.

Неплохо чувствуют себя российские переселенцы. В Кыргызстане их не трясут и не фильтруют так тщательно, как в России граждан Кыргызской Республики, не вставляют им палки в колёса, не заставляют сдавать экзамен на знание государственного языка, за пять минут оформляют им временную регистрацию, в упрощённом порядке дают гражданство, у них есть возможность работать – хоть по найму, хоть на себя, организовав в Кыргызстане собственный бизнес.

Огромное количество населённых пунктов продолжают носить русскоязычные названия, сохранившиеся со времён СССР.

Ближе друга, чем Кыргызская Республика, Россия вряд ли найдёт, особенно в условиях последнего времени…

И на этом фоне президента Садыра Жапарова подозревать в русофобии?!

ИА "24.kg", кстати говоря, в России официально заблокировано. Явно не просто так. Российским властям не понравилась тематика и риторика сайта. Так что российским журналистам, пробившимся на сайт в обход блокировки, тоже не мешало бы включить логику и перепроверить информацию, вместо того чтобы радостно хвататься за неё и нести политическую дезинформацию в широкие массы.

Да и Госдума, прекрасно осведомлённая о причинах блокировки "двадцатьчетвёрки", могла бы для начала полюбопытствовать, откуда и куда дует ветер, на чью мельницу льётся вода, что в этой новости правда, а что – вольный или невольный вымысел. Главу КР Садыра Нургожоевича Жапарова российские власти знают как друга и единомышленника по очень многим вопросам…

Некрасиво, мягко говоря, получилось.

Что же президент сказал на самом деле, какие его слова исказились и переврались? По сообщению его пресс-секретаря Аската Алагозова, во время встречи с Садыром Жапаровым в Алайском районе некая жительница предложила президенту присвоить населённому пункту имя местного государственного и политического деятеля. Садыр Нургожоевич в свою очередь предложил ввести мораторий на присвоение сёлам имён людей – чтобы не было зависти, соперничества, деления на группы.

Да и этот вопрос пока на повестке дня не стоит.

Где же здесь русофобия и попытка "развязаться с прошлым"?

В информационной войне расслабляться нельзя. Ни журналистам, ни чиновникам, ни политикам. Ни простым обывателям. Особенно в таких опасных и скользких моментах. И если кому-то что-то показалось, послышалось, привиделось, почудилось – крайне вредно тиражировать эту "кажимость" как истину в последней инстанции.

Автор: Артур Шакиров