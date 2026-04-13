Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 101.62 - 102.57

Поддерживаете ли вы строительство АЭС в КР? (Опрос)

370  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Недавно первый зампред кабмина Данияр Амангельдиев сообщил журналистам, что в Кыргызстане вопрос строительства атомной электростанции совместно с "Росатомом" вынесут на референдум.

"Мы понимаем, что за этим будущее, решение энергетического кризиса", - заявил Амангельдиев.

Подобное мнение высказывали и эксперты. Они также неоднократно подчеркивали, что строительство АЭС в Кыргызстане малой мощности может стать спасением для государства в решении вопроса энергетической независимости и дефицита.

"Маловодные периоды загоняют государство в дефицит. Только за год республика импортирует порядка 2,7 млрд кВт⋅ч электроэнергии из Казахстана, России, Туркменистана и даже Таджикистана. Зависеть от соседей в вопросе условий жизнеобеспечения - это не просто экономическая проблема, но и политическая", - подчеркивали они.

Гидроэнергетика, на которую традиционно опирается республика, не спасает. ГЭС летом накапливает воду в водохранилищах, снижая выработку именно тогда, когда ей нужно меньше всего, - зимой, когда запасы уже на исходе. Усугубляют ситуацию споры с соседями из-за распределения воды. На повестку дня систематически встает вопрос: накопить нужный резерв, либо отдать долг соседям в виде воды для полива их урожая. И в настоящее время климатические изменения сделали это решение сложнее.

Устойчивая система АЭС, напротив, не зависит от водного режима и способна стабильно работать круглый год. То есть, электроэнергетика в крайне кризисный осенне-зимний период будет далека от вечной темы об объемах накопленной воды в "Токтогулке". А значит, промышленность, бизнес и простые абоненты больше не услышат о злополучных лимитах и экономии.

Но атомная станция - это не только свет в домах. Это основа роста экономики. Стабильное энергоснабжение крайне важно для индустриализации и привлечения иностранных инвестиций. Ни один крупный производитель не приезжает в страну, где электроэнергетика ненадежна и дорога. А в нашем случае договоренности с "Росатомом" еще и предполагают комплексный подход - подготовку инженерных кадров, создание ядерной занятости и долгосрочное технологическое сотрудничество. Страна получит не просто мегаватты, но и поколение специалистов мирового уровня.

Соседи по региону давно перешли от слов к делу. Узбекистан уже начал реализацию земляных работ под котлован первого энергоблока. Как заявили власти РУЗ, запуск АЭС позволит снизить выбросы углерода в атмосферу в стране на 30% к 2040 году.

В Казахстане граждане на общенациональном референдуме проголосовали за строительство атомной электростанции. Более того, их президент объявил о планах возвести сразу три станции, формирующие полноценный ядерный энергетический кластер. Одна из АЭС, к слову, будет располагаться недалеко от границы с Кыргызстаном – в Жамбыльской области.

Специалисты подчеркивают, что высказывания отдельных активистов об экологических рисках в условиях сейсмической нестабильности для современной АЭС не помеха. Современные нормы и условия позволят построить атомную станцию, которая будет устойчива к почти максимальным движениям земной коры. Это касается и хвостохранилищ. Вторичная система переработки радиоактивных веществ сводит практически к минимуму негативные влияния на окружающую среду. Наглядно доказал эти факты опыт других стран.

Центральная Азия уже меняет свое энергетическое лицо. И Кыргызстан стоит перед простым, но судьбоносным выбором: войти в новую реальность на равных или остаться покупателем чужого электричества.

Vb.kg решило выяснить, как ответят кыргызстанцы на вопрос: "Нужна ли республике АЭС малой мощности?", если бы референдум состоялся сегодня?

Заходим в наш Telegram, делимся мнением:


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457698
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  