Поддерживаете ли вы строительство АЭС в КР? (Опрос)

Недавно первый зампред кабмина Данияр Амангельдиев сообщил журналистам, что в Кыргызстане вопрос строительства атомной электростанции совместно с "Росатомом" вынесут на референдум.

"Мы понимаем, что за этим будущее, решение энергетического кризиса", - заявил Амангельдиев.

Подобное мнение высказывали и эксперты. Они также неоднократно подчеркивали, что строительство АЭС в Кыргызстане малой мощности может стать спасением для государства в решении вопроса энергетической независимости и дефицита.

"Маловодные периоды загоняют государство в дефицит. Только за год республика импортирует порядка 2,7 млрд кВт⋅ч электроэнергии из Казахстана, России, Туркменистана и даже Таджикистана. Зависеть от соседей в вопросе условий жизнеобеспечения - это не просто экономическая проблема, но и политическая", - подчеркивали они.

Гидроэнергетика, на которую традиционно опирается республика, не спасает. ГЭС летом накапливает воду в водохранилищах, снижая выработку именно тогда, когда ей нужно меньше всего, - зимой, когда запасы уже на исходе. Усугубляют ситуацию споры с соседями из-за распределения воды. На повестку дня систематически встает вопрос: накопить нужный резерв, либо отдать долг соседям в виде воды для полива их урожая. И в настоящее время климатические изменения сделали это решение сложнее.

Устойчивая система АЭС, напротив, не зависит от водного режима и способна стабильно работать круглый год. То есть, электроэнергетика в крайне кризисный осенне-зимний период будет далека от вечной темы об объемах накопленной воды в "Токтогулке". А значит, промышленность, бизнес и простые абоненты больше не услышат о злополучных лимитах и экономии.

Но атомная станция - это не только свет в домах. Это основа роста экономики. Стабильное энергоснабжение крайне важно для индустриализации и привлечения иностранных инвестиций. Ни один крупный производитель не приезжает в страну, где электроэнергетика ненадежна и дорога. А в нашем случае договоренности с "Росатомом" еще и предполагают комплексный подход - подготовку инженерных кадров, создание ядерной занятости и долгосрочное технологическое сотрудничество. Страна получит не просто мегаватты, но и поколение специалистов мирового уровня.

Соседи по региону давно перешли от слов к делу. Узбекистан уже начал реализацию земляных работ под котлован первого энергоблока. Как заявили власти РУЗ, запуск АЭС позволит снизить выбросы углерода в атмосферу в стране на 30% к 2040 году.

В Казахстане граждане на общенациональном референдуме проголосовали за строительство атомной электростанции. Более того, их президент объявил о планах возвести сразу три станции, формирующие полноценный ядерный энергетический кластер. Одна из АЭС, к слову, будет располагаться недалеко от границы с Кыргызстаном – в Жамбыльской области.

Специалисты подчеркивают, что высказывания отдельных активистов об экологических рисках в условиях сейсмической нестабильности для современной АЭС не помеха. Современные нормы и условия позволят построить атомную станцию, которая будет устойчива к почти максимальным движениям земной коры. Это касается и хвостохранилищ. Вторичная система переработки радиоактивных веществ сводит практически к минимуму негативные влияния на окружающую среду. Наглядно доказал эти факты опыт других стран.

Центральная Азия уже меняет свое энергетическое лицо. И Кыргызстан стоит перед простым, но судьбоносным выбором: войти в новую реальность на равных или остаться покупателем чужого электричества.

Vb.kg решило выяснить, как ответят кыргызстанцы на вопрос: "Нужна ли республике АЭС малой мощности?", если бы референдум состоялся сегодня?

