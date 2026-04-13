16 апреля в некоторых районах Бишкека отключат воду

16 апреля 2026 года в ряде районов Бишкека и пригородов будет временно прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщили в МП "Бишкекводоканал".

По данным предприятия, вода будет отключена с 09:00 до 24:00 в жилых домах, школах, детских садах, учреждениях здравоохранения и других объектах.

Отключение затронет сёла Сарбан, Джал, Верхний Орок, Кашкабаш, Селекция, Плодовое и Калтар, а также жилые массивы Верхний Орок, ТЭЦ-2, Селекция Достук, Ак-Ордо (южнее улицы Ахунбаева и выше неё в Сокулукском районе), Ак-Орго (южнее улицы Омур) и Сары-Озон, а также район 105-го контура.

Как уточнили в "Бишкекводоканале", отключение связано с проведением реконструкции на водозаборе "Баш-Кара-Суу" и городских водопроводных сетях.

В предприятии принесли извинения за доставленные неудобства и рекомендовали жителям и организациям заранее запастись питьевой водой.

Также горожанам напомнили о возможности получать уведомления об отключениях через приложение "Мой город".


Теги:
отключение воды, Бишкек
