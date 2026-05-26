Профессор Джуманазарова: Cитуация со сточными водами в стране критическая

"В стране имеется 202 очистных сооружения. Из них более 40 процентов не обеспечивают нормативную очистку стоков и не проводят обеззараживание сбрасываемой воды в реки и водоемы, а также на цели орошения. Это негативно отражается на состоянии окружающей среды и хрупкой экологической системе озера Иссык-Куль. Действующие стандарты Кыргызстана регулируются Правилами охраны поверхностных вод, утвержденных постановлением правительства в 2016 году. Эти стандарты заимствованы у России без проведения исследований в нашей стране". Это – выдержки из научного исследования в рамках проекта АБР по управлению сточными водами Иссык-Куля, проведенного учеными Института химии и фитотехнологий Национальной академии наук под руководством его директора, доктора химических наук, профессора Асылкан Джуманазаровой.

Почему так актуально исследование ученых Академии наук, о котором сейчас много говорят? Насколько высоки риски для здоровья, экологии от загрязненной воды? А главное – что предлагают ученые для улучшения качества сточных вод и что делается в стране для этого? Об этом в интервью VB.KG рассказала профессор Асылкан Джуманазарова.

- Пресная вода сегодня представляет собой ресурс исключительной важности. Ее расточительное потребление, столь характерное для Кыргызстана, неприемлемо в мировом контексте. Отсутствие у населения сформированной культуры бережного отношения к воде является серьезной проблемой. Попытки государства регулировать водопотребление путем повышения тарифов оказываются недостаточными для изменения сложившейся ситуации. Сточные воды, образующиеся в коммунально-бытовом секторе, промышленности и сельском хозяйстве, являются следствием такого нерационального использования. В условиях острого дефицита пресной воды, эффективная очистка сточных вод и их повторное использование становятся насущной задачей.

Страна остро нуждается в современных эффективных очистных сооружениях, потому что значительная часть наших водных ресурсов загрязнена сточными водами, отсутствие или неэффективность очистки приводит к попаданию загрязняющих веществ в реки и озера, а также в подземные горизонты, что делает воду непригодной для питья, орошения и других нужд. Это несет огромный риск для здоровья населения, нарушает экобаланс, ставит под угрозу биоразнообразие. Сброс неочищенных сточных вод наносит экосистемам непоправимый ущерб, включая озеро Иссык-Куль. А также негативно влияет на экономику страны, в частности, сточные неочищенные воды резко снижают урожайность сельхозкультур, приводят к гибели рыбы. Поэтому строительство очистных сооружений и модернизация имеющихся так важны и для устойчивого развития страны, и для здоровья людей, и сохранения нашей уникальной природы.

Асылкан Зулпукаровна, надо понимать, что ваш институт попытался помочь в решении этой непростой задачи, проведя глубокое научное исследования. Научные обоснования ученых, как известно, – это своего рода теоретическая база, "инструкция" для оптимальных способов решения стоящей проблемы. Какая цель стояла перед вами, учеными, и в чем ценность вашего научного труда для нашей страны?

- Да, абсолютно верно, каждое научное исследование обладает своей ценностью. Данный критерий выражается в теоретической или практической значимости того или иного проекта, его новизне и, в частности, в том, как полученные результаты могут применяться в жизни, какую пользу они принесут. В 2024 году наш институт по проекту АБР "Управление сточными водами Иссык-Куля" приступил к исследованиям о возможности изменения предельно допустимой концентрации (ПДК) аммония в сточных водах. Начинал эту большую научную работу видный ученый, бывший директор института Кайыркул Шалпыков, который ушел из жизни год назад, но мы продолжили ее.

Какова нормативная база по очистке сточных вод сегодня и почему необходимо внесение изменений ПДК?

- В Правилах охраны поверхностных вод, утвержденных постановлением правительства в 2016 году, указана предельно допустимая концентрация аммония в сточных водах для целей орошения - 0,1 миллиграмма на литр. Мы общались со специалистами вышеназванного проекта АБР, которые занимаются сооружением очистных сооружений, и департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. По их словам, они уже более десяти лет не могут добиться такой нормы аммония в сточных водах. Чтобы довести очистку до такого показателя, необходимо внедрение дополнительных технологий очисток в строящихся очистных сооружениях, что потребует дополнительные затраты в размере не менее двух миллионов долларов. Из-за этого теряется инвестиционная привлекательность таких объектов. А очистные сооружения для нашей страны – одна их актуальнейших проблем, потому что ситуация со сточными водами просто критическая.

Изменение, а именно - повышение предельно допустимой концентрации аммония в сточных водах (индикатором является присутствие в них фекальных отходов) требует тщательного научного обоснования. С учетом повышения ПДК аммония нам предстояло оценить, как новая норма повлияет на окружающую среду, здоровье человека, почву при использовании сточных вод для орошения, как скажется на водных организмах. То есть надо было установить и доказать, какая концентрации аммония предельно допустима для безопасности нашей жизни, экологии.

Мы проанализировали принятые мировые нормативы ПДК аммония в сточных водах для орошения. В каждой стране они свои, причем варьируются даже в пределах одной страны в зависимости от региона и типа сточных вод. Например, широкий диапазон значений колеблется от 0,5 до 20мг/л. Более строгие нормативы – от 0,5 до 5мг/л обычно применяется для орошения пищевых культур и в регионах с высоким риском загрязнения грунтовых вод. Менее строгие нормативы – ближе к 10-20мг/л могут использоваться для орошения технических культур и в районах с низким уровнем загрязнения вод. Изучив международные требования, проведя модельные эксперименты по преобразованию разных концентраций аммония в характерных для нашей страны почвах на глубине двадцати сантиметров, мы создали, не без гордости скажу, свою уникальную модель. Она позволила нам рассчитать и научно обосновать, что предельно допустимое содержание аммония в почве до 1,5 мг/л безопасно для сельскохозяйственных культур, а стало быть, для экологии и всего живого.

Свое исследование мы презентовали на большом форуме с участием руководства всех заинтересованных министерств и организаций и дали рекомендации, что можно построить очистные сооружения, которые доведут содержание аммония до 1,5 миллиграмма на литр без ущерба растениям, людям, окружающей среде. Что в свою очередь повышает и инвестиционную привлекательность, поскольку снижается стоимость возведения очистных сооружений примерно в полтора раза. Свое научное обоснование о предельно допустимой концентрации аммония в поверхностных водах наш институт передал в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора для внесения изменений в Правила охраны поверхностных вод, утвержденных в 2016 году. Но что далее, пока об этом ничего не известно.

Какая ситуация со сточными водами вообще складывается сегодня в регионах?

- Она, как я уже отметила, весьма критична. Содержание аммония в сточных водах из различных источников колеблется от 10 до 30 миллиграммов на литр. Основные проблемы связаны либо с отсутствием очистных сооружений, либо с их износом. Из 33 проверенных сотрудниками института септиков в разных городах всех областей в 17 были очистные сооружения, но все они были построены во времена Союза и находятся в аварийном, критическом состоянии, морально и физически изношены. Они не выполняют свои функции. Сточные воды из таких сооружений надо категорически запретить для орошения, поскольку в них очень высокое содержание аммония, и присутствуют патогены, опасные для здоровья людей. А в Нарыне, Кочкорке сточные воды просто сливаются в реку. И что происходит? Наши реки стали практически не питьевыми. Сейчас даже кипяченую воду из них пить небезопасно.

Не лучше ситуация с озером Иссык-Куль, она архикритичная. Никто сегодня не даст гарантии, насколько отвечают требованиям безопасности сточные воды многочисленных пансионатов для озера и людей. Те, которые мы проверили в разных населенных пунктах побережья, им не отвечают. Частный сектор не подключен к централизованной канализации и активно пользуется услугами ассенизаторов. А довозят они содержимое выгребных ям до очистных сооружений, которые находятся не в лучшем состоянии, тоже вопрос. Проблема нарастает, потому что строительство домов увеличивается на территориях, где центральной канализации нет.

Но даже если предположить, что неочищенные стоки никто не сливает в озеро, они, в любом случае, просачиваются через грунтовые воды и попадают в него. А это тот же аммоний, фосфор и так далее. То есть благоприятная среда для микроорганизмов, в частности, для роста водорослей, которые отнимают кислород у воды, а без него, естественно, вся живность может погибнуть. Озеро будет заболачиваться. И, конечно, не могу не сказать о массовом туризме, который в нынешнем виде превращается в угрозу.

Безусловно, туризм приносит региону, стране миллионы. Но он держится на имидже чистого Иссык-Куля. Если вода потеряет прозрачность - мы потеряем туристов и доходы. А результаты последних исследований наших ученых показывают, если все эти гибельные для озера процессы не урегулировать сейчас, мы можем столкнуться с последствиями, которые уже невозможно будет обратить вспять. И речь идёт не о далёком будущем – первые их проявления видны уже сейчас.

Хотя с каждым годом в стране все чаще говорят об усилении контроля за состоянием окружающей среды, предлагается, например, внести изменения в Закон "Об охране окружающей среды", в частности, для охраны водных объектов. Но штрафы за нарушение природоохранного законодательства, даже если повысить их размер, ситуацию сильно не изменят. Владельцам тех же пансионатов или компаний в случае выявления нарушений выгоднее заплатить штраф, чем вкладывать средства в модернизацию или строительство систем очистки сточных вод.

Можно, конечно, пойти другим путем, существуют новые технологии фильтрации и очистки, которые можно применять, например, в септиках частных домовладений. Есть, например, микроорганизмы, которые перерабатывают отходы в летучие вещества и частично устраняют "ароматы" и уменьшают объемы. Но это неполное и недостаточное решение существующей проблемы. Такие микроорганизмы производит Беларусь и широко использует у себя. Проблема сточных вод критична и с другой точки зрения.

Какой?

- Мы используем пресную, пригодную для питья воду для всяких нужд и не только не очищаем ее, как полагается, но и теряем ее безвозвратно. Происходит необратимый процесс. Причем, такое расточительство наблюдается только в Кыргызстане. В других странах сточные воды благодаря современным технологиям возвращают для полива, технических целей. У нас же действующие стандарты сточных вод, которые могут использоваться для полива, технических, сельскохозяйственных целей не отрегулированы должным правовым образом.

В своем научном обосновании мы предложили поменять один параметр – предельно допустимую концентрацию аммония в сточных водах. Но важных проблем в этой сфере еще множество. К примеру, действующие ПДК химических веществ в водных объектах также приняты и работают без научных обоснований. Наука, конечно, может помочь в решении их. И Институт химии и фитотехнологий НАН ПКР готов работать над новыми направлениями исследований и предлагать инновационные решения по проблеме эффективного использования очищенных сточных вод в контексте глобальных вызовов изменения климата. Хотя для этого пока не хватает технических возможностей.

Академия наук обладает сильным научным потенциалом, можно привести немало примеров глубоких научных исследований, необходимых стране, которые провели и проводят научные работники нашего института и мои коллеги из других институтов НАН. Но приборная база, оборудование для новых направлений исследований морально и физически устарела. То есть науке надо помочь, без нее эти проблемы не удастся решить.

Судя по информации Национального института общественного здоровья Кыргызстана, сточные воды столицы страны содержат опасные для здоровья бактерии. Исследование, проведенное на протяжении десяти лет, выявило, что почти 41% образцов сточных и поверхностных вод Бишкека за период с 2013 по 2024 год не соответствуют установленным санитарным стандартам.

Дополнительно в прошлом году было проверено 82 образца, и в каждом из них были обнаружены "смешанные инфекции", включая кишечную палочку (E. coli), протея и энтеробактера. Эти микроорганизмы могут стать причиной серьезных отравлений и заболеваний кишечника. Специалисты предупреждают, что загрязнение сточных вод представляет опасность не только для экологии, но и для здоровья жителей Бишкека. И это в столице страны!