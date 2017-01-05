Лекарь-онколог Зайналиев продолжает "лечить" тяжелобольных пациентов

Частный центр лекаря-онколога Ашима Зайналиева продолжает работать. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По их информации, центр все еще открыт, а сам Зайналиев принимает пациентов, однако материалы об этом будут приобщены к возбужденному уголовному делу о незаконном врачевании.

"Сейчас еще идет следствие. Назначен ряд экспертиз, там не только ГУВД ведет дело, но и Финполиция и другие органы. В конце месяца должно выйти решение экспертиз и тогда мы примем меры. Он был отпущен под подписку о невыезде до окончания следствия, однако сейчас он еще продолжает принимать больных. Но все это будет приобщено к материалам этого дела: сколько он пролечил за это время, сколько денег взял и т. д.", - пояснили в пресс-службе ГУВД.

Напомним, 5 июля в частном медицинском центре Ашима Зайналиева скончалась 56-летняя пациентка. Она лечилась у Зайналиева от рака груди четвертой стадии и он провел ей мастэктомию (ампутация груди). Но уголовное дело не было возбуждено из-за отсутствия претензий родственников погибшей.

Позже в социальных сетях и СМИ родственники других пациентов начали жаловаться на методы лечения Зайналиева. Они рассказывали, что он делает ампутации без наркоза, вводит неизвестные растворы, дает пациентам отвары, проводит гинекологические манипуляции в общей палате без санитарных норм, а в своих заключениях ссылается на Бога. После серии публикации в СМИ и последовавшего за ними скандала МВД возбудило на Зайналиева уголовное дело по статье 122 УК КР ("Незаконное врачевание"). Позже Минздрав попытался закрыть центр и госпитализировать пациентов в государственные учреждения, но пациенты наотрез отказались покидать здание.

Сейчас Зайналиев продолжает арендовать здание и принимать пациентов.