В КР лавиноопасно. В Бишкеке сегодня без осадков. Снег в Оше

Кыргызгидромет распространил штормовое предупреждение. С 5 по 7 января в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками в горных районах и на автодорогах Бишкек - Ош (перевал Тоо-Ашуу) 121-138-й км, (Ала-Бель, ущелье Чычкан) 198-265-й км, Мырзаке - Кара-Кульджа - Алайкуу 65-90-й км, 145-150-й км, Ала-Бука - Каныш-Кыя 65-99-й км и Нарын - Казарман (перевал Кара-Коо), 67-94-й км (на участке Ийри-Суу, 42-44-й км), ожидается сход снежных лавин и снежные заносы, снежный накат и гололедица.

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров, предупреждают в МЧС.

Синоптики прогнозируют, что в Бишкеке сегодня, 5 января, осадки маловероятны. Снег возможен на юге, в городе Ош .