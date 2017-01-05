Выборы мэра. Кто достоин управлять Бишкеком?

Выборы мэра для столицы - вторые по значимости после президентских. И хотя население в них не принимает непосредственного участия, от человека, который займет эту должность, в первую очередь зависит как состояние самого города, так и социальное положение его жителей. Если не принимать во внимание табели о рангах, можно констатировать, что качество жизни бишкекчан гораздо больше зависит от главы муниципалитета, чем от того же премьера.

Работа Албека Ибраимова за то время, что он руководит столицей, по мнению горожан, качественно отличается от предшественника Кубанычбека Кулматова. Это касается и работы муниципального транспорта, и регулярно опустошаемых даже в праздничные дни контейнеров для сбора мусора, и ремонта дорог, и работы энерго- и теплоснабжающих организаций. Бардака в Бишкеке и безразличия со стороны коммунальных служб к проблемам горожан стало гораздо меньше. Поэтому выдвижение со стороны коалиционного большинства Ибраимова в качестве кандидата на пост главы Бишкека выглядит вполне логично.

Второй претендент на мэрство, выдвинутый от "Онугуу-Прогресс" - Нурдин Абдылдаев. Человек, малоизвестный широкой публике, но имеющий интересную биографию. В 2005 году стал депутатом ЖК от партии "Алга Кыргызстан", был исполняющим обязанности губернатора Иссык-Кульской области, поработал заместителем в трех министерствах. Человек с хорошей репутацией, но ни на одном из занимаемых постов ничем особенным не отличился. Можно бесконечно перечислять его должности, но каких-то конкретных дел нет. Одним словом, Абдылдаев на роль управленца новой волны с прогрессивным мышлением совсем не подходит. Хоть и выглядит он моложаво и презентабельно, кандидату от "Онугуу-Прогресса" 52 года, то есть он даже постарше Албека Ибраимова.

Абдылдаев, безусловно, человек со связями и в определенных кругах обладает авторитетом. Есть мнение, что во многом именно благодаря ему "Онугуу-Прогресс" смогла преодолеть барьер для прохождения в Бишкекский городской кенеш. Знакомства и связи в наше время играют важную роль, но можно ли доверить город тому, кто просто хороший парень? И, конечно, настораживает партия, от которой зависим кандидат в мэры Бишкека.

То, что Абдылдаев малоизвестен широкой публике, при желании можно объяснить его природной скромностью. Но это не может быть оправданием тому, что претендент на должность градоначальника не представил программу развития Бишкека. О предвыборных лозунгах "Онугуу-Прогресса", не имеющих ничего общего с объективной реальностью, горожане уже наслышаны. Было бы рассказать о своих планах что-то новенькое, кроме теории разбитых окон и абсолютно популистского обещания о двукратном увеличении бюджета Бишкека.

Не стоит забывать, что столица - это еще и главный финансовый центр страны, где собирается львиная доля налогов, на которые живет и развивается не только Бишкек, но и дотируются регионы. И ведь уже были случаи, когда находились желающие запустить свои руки в городскую казну. В общем, желающих порулить в городе всегда было много, но далеко не всеми движут благородные мотивы.

Достаточно странно, если не сказать больше, ведет себя лидер "Онугуу-Прогресса" Бакыт Торобаев. Его предвыборная риторика слабо поддается логике. Практически при нулевом авторитете этого политика в Бишкеке, он заявлял о неизбежной победе его партии на выборах в БГК. Не случилось. Теперь у Торобаева новая идея фикс - привести своего человека на пост мэра. При этом в его заявлениях вновь превалирует неадекватная оценка реальных шансов и ситуации в целом. "Мы ведем переговоры с депутатами, если будет соблюдена процедура тайного голосования, тогда у нашего кандидата есть полные возможности для победы", - на полном серьезе говорит Торобаев.

О каких реальных шансах идет речь? Кандидат в мэры Абдылдаев не имеет ни программы развития Бишкека, ни команды, которая будет с ним непонятно что реализовывать. Сейчас очевидно только то, что Торобаев мечтает поставить на должность руководителя Бишкека своего человека. Также совершенно непонятно, с кем лидер "Онугуу-Прогресса" может вести сепаратные переговоры, если коалиция большинства единогласно выдвинула на пост градоначальника Ибраимова.

По большому счету в выборы хозяйственника, а Бишкеку нужен именно такой руководитель, вмешивать политику неправильно. Но таковы современные реалии. У нас уже были мэры белоручки и популисты, которые, не вникая в суть проблем, пытались управлять городом, не выходя из кабинета. Как бы нам не хотелось, опять приходится вспоминать Кулматова. Столице нужен руководитель, который, если возникнет необходимость, засучив рукава, полезет в люк теплотрассы, чтобы понять, какую трубу прорвало, как и чем ее заменить.

Понаблюдав за тем, как проходят рабочие совещания в мэрии, можно понять, что Албек Ибраимов старается вникать во все проблемы лично. При этом политики и популизма в его действиях практически нет. Никто не пиарится по поводу того, что город стал светлее и чище, а ведь это действительно так.

В дома и квартиры бесперебойно подается свет и тепло, а если и происходят аварии, то их последствия устраняются оперативно. Весной продолжатся начатые осенью работы по замене асфальтового полотна на десятках столичных улиц. Пробиваются и прокладываются новые трассы. На стадии реализации проект по обновлению парка муниципального транспорта. Уже скоро в Бишкеке появятся новые троллейбусы и автобусы, что позволит разгрузить центральные улицы от маршруток и, как следствие, пробок. Главное, что эти планы реализуемы, и это не какая-нибудь абстрактная теория.