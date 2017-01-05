Несколько улиц "закуют" в металл и бетон. В Бишкеке - дорожные работы!

Очень хорошо! Поверьте 99% водителей только рады. Наконец-то можно надеяться что в самый неожиданный момент пешеход не бросится тебе под колеса, а неадекватный водитель не приедет тебе в лоб!
Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" проводит работы по установке металлических ограждений на проспекте Дэна Сяопина от улицы Интергельпо до Алыкулова.
Ограждения устанавливаются для безопасности водителей и пешеходов, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и для того, чтобы горожане не переходили дорогу в неположенных местах, создавая аварийные ситуации, сообщает мэрия Бишкека.
Протяженность устанавливаемых ограждений составляет 3,5 км, высота – 1,5 метра. Сотрудники предприятия также планируют установить бетонные ограждения (парапеты) на более оживленном участке дороги – около рынка "Кудайберген".