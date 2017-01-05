Для реабилитации впавшей в кому кыргызстанки в Турции начали сбор средств

Родители Малики Ноотиевой, которая находится в коме в Турции, просят оказать материальную помощь для лечения и доставки дочери в Кыргызстан. Об этом "ВБ" сообщила ее мама Адилла Жолдошева.

По ее словам, сейчас с девушкой в клинике находится ее дедушка, а она вылетит к дочери в Анталью 7 января.

Женщина отметила, что врачи дают положительные прогнозы, и состояние Малики постепенно улучшается, однако требуется длительное лечение и реабилитация.

"Наша дочь с 21 декабря лежит в коме в Турции. В настоящее время находится в городе Анталья, в клинике "Акдениз". Доктора делают все, чтобы она открыла глаза. Была проведена операция на головной мозг. Несмотря на усилия докторов, она не выходит из коматозного состояния. Нам остается молиться и ждать. Мы, родители Малики, обращаемся ко всем, кто не равнодушен к судьбе дочери, помочь нам. У нас нет средств на ее реабилитацию и транспортировку из Турции в дальнейшем. Наши соотечественники в Анталье помогают нам, как могут", - рассказала мать.

Желающие могут перечислить средства на кошелек "Элсом": 0771854938.

Напомним, ранее избитую девушку без сознания доставили в больницу "Акдениз" в Анталье и она впала в кому. При ней не было документов, врачи не могли установить ее личность и связаться с ее знакомыми. Кыргызстанцы в Турции в соцсетях распространяли ее фото, после чего семья узнала о ней. Ранее сообщалось, что она подает признаки жизни и даже открыла глаза, но состояние ее по-прежнему остается тяжелым.

По данным местной полиции, ранее девушку принуждали к проституции. Избившие ее трое людей задержаны.