"Вкусно - и точка" открывает первое заведение в Бишкеке

Российская сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" определилась с локацией своего первого предприятия в Кыргызстане. Заведение разместится в здании кинотеатра "Россия".

Сейчас на объекте идут ремонтно-отделочные работы. Открытие флагманской точки запланировано на конец 2026 года.

В течение ближайших пяти лет франчайзи рассчитывает запустить в Кыргызстане до 15 предприятий различных форматов и создать порядка 750 рабочих мест. В компании заявляют, что точки будут работать по единым стандартам сети с применением современных технологий обслуживания.

Справка: "Вкусно - и точка" - крупнейшая российская сеть фастфуда, насчитывающая свыше 990 точек в 67 регионах РФ, из которых более сотни работают по франчайзинговой модели. Ежедневный трафик сети превышает 2 млн гостей.