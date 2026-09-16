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"Вкусно - и точка" открывает первое заведение в Бишкеке

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Российская сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" определилась с локацией своего первого предприятия в Кыргызстане. Заведение разместится в здании кинотеатра "Россия".

Сейчас на объекте идут ремонтно-отделочные работы. Открытие флагманской точки запланировано на конец 2026 года.

В течение ближайших пяти лет франчайзи рассчитывает запустить в Кыргызстане до 15 предприятий различных форматов и создать порядка 750 рабочих мест. В компании заявляют, что точки будут работать по единым стандартам сети с применением современных технологий обслуживания.

Справка: "Вкусно - и точка" - крупнейшая российская сеть фастфуда, насчитывающая свыше 990 точек в 67 регионах РФ, из которых более сотни работают по франчайзинговой модели. Ежедневный трафик сети превышает 2 млн гостей.


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URL: https://www.vb.kg/461581
Теги:
кафе, Россия, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Читатель
16.09.2026, 13:50

Что за идиотизм?  Нет бы наоборот сокращать точки быстрого питания! Только их нам не хватало! Мало что ли KFC и прочей вредной гадости, которую едят люди, запевая колой.

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