30 млн сомов в карман: силовики взялись за лжеволонтеров в Бишкеке

МВД Кыргызстана пресекло деятельность крупной схемы лжеблаготворительности. Главное управление уголовного розыска и Следственная служба ведомства задержали руководителя фонда "Биз эл менен" по подозрению в масштабном мошенничестве.

Сотрудники милиции вышли на след организации после проверки лжеволонтеров, которые собирали пожертвования у прохожих на улицах Бишкека и регионов, в том числе возле мечетей и вдоль автодорог. В ходе расследования выяснилось, что за уличными сборщиками стоит фонд "Биз эл менен", работающий с 2019 года.

Анализ банковских счетов руководства организации вскрыл огромные теневые обороты. Только за 2026 год по личной карте 33-летней главы фонда Б. кызы Т. прошло свыше 41 тысячи транзакций на сумму более 12 млн сомов. По данным следствия, общий ущерб от действий руководства фонда за период с 2024 по 2026 год оценивается почти в 30 млн сомов.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК КР. В ходе обысков в доме и автомобиле подозреваемой оперативники изъяли вещественные доказательства и документацию. Первомайский районный суд Бишкека отправил задержанную под стражу в СИЗО-1.

Сейчас силовики устанавливают полный круг участников схемы, отслеживают конечные маршруты выведенных средств и уточняют итоговую сумму ущерба.