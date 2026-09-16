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30 млн сомов в карман: силовики взялись за лжеволонтеров в Бишкеке

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- Карыпбай кызы Толгонай
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МВД Кыргызстана пресекло деятельность крупной схемы лжеблаготворительности. Главное управление уголовного розыска и Следственная служба ведомства задержали руководителя фонда "Биз эл менен" по подозрению в масштабном мошенничестве.

Сотрудники милиции вышли на след организации после проверки лжеволонтеров, которые собирали пожертвования у прохожих на улицах Бишкека и регионов, в том числе возле мечетей и вдоль автодорог. В ходе расследования выяснилось, что за уличными сборщиками стоит фонд "Биз эл менен", работающий с 2019 года.

Анализ банковских счетов руководства организации вскрыл огромные теневые обороты. Только за 2026 год по личной карте 33-летней главы фонда Б. кызы Т. прошло свыше 41 тысячи транзакций на сумму более 12 млн сомов. По данным следствия, общий ущерб от действий руководства фонда за период с 2024 по 2026 год оценивается почти в 30 млн сомов.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК КР. В ходе обысков в доме и автомобиле подозреваемой оперативники изъяли вещественные доказательства и документацию. Первомайский районный суд Бишкека отправил задержанную под стражу в СИЗО-1.

Сейчас силовики устанавливают полный круг участников схемы, отслеживают конечные маршруты выведенных средств и уточняют итоговую сумму ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/461583
Теги:
благотворительность, задержание, мошенничество, Бишкек, Кыргызстан
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