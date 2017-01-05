Анонс "ВБ": Мама и папа сто семнадцать раз

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Айжан Мамбеталиева

Герои сегодняшней публикации Наталья Аслаповская и Вадим Яшин десяткам детей, лишенных родительской заботы, стали мамой и папой. Читателям "Вечерки" они рассказывают, как создавалась их большая семья и как на протяжении многих лет им удается не утратить любовь и понимание друг друга.

"ВБ": - Как вы познакомились?

Наталья: - Я услышала интервью Вадима, которое он давал на радио. Говорил о социальных проблемах. И меня заинтересовали его рассуждения. Я тогда представила себе пузатенького мужчину, в очках... (смеется).

Позже знакомые мне рассказали, что Вадим замечательный учитель, преподавал в школе–интернате имени Макаренко, а я заведовала детским приютом при Национальном обществе Красного Полумесяца.

Вадим: - А встретились мы на общих мероприятиях, пару раз выступали с песнями под гитару. Наталья меня приятно удивила: она была такой открытой и искренней!

Я был увлечен альпинизмом и пригласил Наталью в горы, захотел проверить, справится ли она с этим испытанием. В нашем походе показала себя с лучшей стороны, ни разу не пожаловалась, что устала. В тот вечер мы опоздали на автобус, и пришлось ночевать в холодном старом доме. Но Наталья и тут показала свою стойкость. И тогда я подумал, что мама моих будущих детей такой и должна быть.

"ВБ": - Сколько их сейчас у вас?

Вадим: - Пятеро своих, двух девочек мы удочерили. Но сейчас в нашем доме живут еще 28 детей. У них есть свои родители, но по разным причинам они с ними не живут. Одна из наших задач - помочь им вернуться в свои семьи. Эти дети находятся с нами годами и за это время становятся нам родными, поэтому даже после того, как они уходят, с ними не теряется связь. Многие уже взрослые, у них появились свои дети, которых мы с Натальей считаем внуками. На днях подсчитали: мы воспитали 117 мальчишек и девчонок.

Подробнее читайте впятницу, 6 января, в газете "Вечерний Бишкек".

URL: http://www.vb.kg/353108
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