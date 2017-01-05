В турецком Измире прогремел взрыв. Убиты двое полицейских

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Гулиза Авазова

Сегодня в 16.00 по местному времени возле здания суда в городе Измир (Турция) прогремел взрыв. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщает CNN Turk, взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Также в перестрелке с полицией

были убиты двое террористов, устроивших взрыв. В настоящее время полиция ведет поиски третьего террориста.

Помимо этого, убиты двое полицейских, также есть семеро раненых.

Как сообщается, в то же время власти Турции издали экстренный указ для всех местных СМИ, который запрещает освещать ситуацию вокруг взрыва у здания суда в Измире.

Напомним, после теракта в клубе Reina в Стамбуле (Турция) местные СМИ распространили фотографию паспорта гражданина Кыргызстана Яхье Машрапова. СМИ стали утверждать вероятность того, что паспорт принадлежит подозреваемому в теракте в ночном клубе в Стамбуле. В результате нападения погибли 39 человек. Позже Машрапов опроверг эту информацию и сообщил, что в момент теракта он находился на территории Кыргызстана. Также он потребует от СМИ опровержения информации, порочащей его честь.

URL: http://www.vb.kg/353116
Теги:
Турция, теракт
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