Во Франции из-за птичьего гриппа могут забить более миллиона уток

Во Франции из-за распространения птичьего гриппа в январе могут уничтожить более миллиона уток. Об этом сообщает Евроньюс со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.

Только в ближайшую неделю должны быть уничтожены до 800 тысяч птиц, выращиваемых под открытым небом в департаментах Жер, Ланды и Верхние Пиринеи на юго-западе Франции, где были выявлены новые очаги особенно опасного вируса птичьего гриппа H5N8.

Если эта мера не остановит распространение заболевания, то число уток и гусей, подлежащих умерщвлению, может увеличиться до 1,3 млн.

С начала декабря во французских птицеводческих хозяйствах было выявлено 89 очагов птичьего гриппа. Также заболевания домашних и диких птиц были зафиксированы в Швеции, Польше, Венгрии, Германии, Нидерландах.