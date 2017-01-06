Во Франции из-за птичьего гриппа могут забить более миллиона уток

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Во Франции из-за распространения птичьего гриппа в январе могут уничтожить более миллиона уток. Об этом сообщает Евроньюс со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.

Только в ближайшую неделю должны быть уничтожены до 800 тысяч птиц, выращиваемых под открытым небом в департаментах Жер, Ланды и Верхние Пиринеи на юго-западе Франции, где были выявлены новые очаги особенно опасного вируса птичьего гриппа H5N8.

Если эта мера не остановит распространение заболевания, то число уток и гусей, подлежащих умерщвлению, может увеличиться до 1,3 млн.

С начала декабря во французских птицеводческих хозяйствах было выявлено 89 очагов птичьего гриппа. Также заболевания домашних и диких птиц были зафиксированы в Швеции, Польше, Венгрии, Германии, Нидерландах.

URL: http://www.vb.kg/353130
Теги:
грипп, Франция
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