В Китае мальчик утонул в бассейне, пока его мать писала СМС

Трагедия произошла в одном из аквапарков на территории Китая. Четырехлетний мальчик утонул, пока его мама писала СМС, стоя рядом. Несмотря на то что женщина находилась буквально в нескольких шагах от сына, она не заметила, как тот погиб. Жуткий инцидент зафиксировали камеры наблюдения, сообщают Вести.ру со ссылкой на Mirror.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как мать стоит в бассейне и набирает СМС, а ее сын в это время барахтается, погружаясь под воду. В каком городе произошла трагедия, неизвестно.

Не сообщается также, почему на ребенке не было спасательного жилета и где во время инцидента были сотрудники экстренных служб, которые обычно присутствуют в большинстве аквапарков мира.

Власти КНР расследуют обстоятельства трагедии.