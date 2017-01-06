Мороз и солнце. Погода на три дня

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Кирилл Степанюк

Кыргызгидромет распространил прогноз погоды на выходные. На территории Кыргызстана в ближайшие три дня осадков не ожидается. Будет солнечно и в то же время достаточно морозно. В республике господствует фронт холодного воздуха.

Во всех областях ожидаются ночные заморозки от -5 до -10 градусов. Днем лишь в долинах южных регионов температура воздуха может достигать положительных значений, в среднем от -1 до +4. В высокогорье по-прежнему холодно, по ночам до -20, днем -10 градусов.

В столице в выходные будут отмечаться ночные заморозки от -6 до -8, днем 7 и 8 января в Бишкеке будет около ноля.

Продолжает действовать штормовое предупреждение. На горных дорогах лавиноопасно, гололед и снежные заносы.

URL: http://www.vb.kg/353140
Теги:
Кыргызгидромет, погода
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