Мужчина, пришедший на свидание в колонию, пытался пронести нож

Вчера, 5 января, в Джалал-Абаде мужчина, пришедший на свидание к осужденному в исправительную колонию № 10, пытался пронести нож. Об этом сообщает ГСИН.

Уточняется, что примерно в 3 часа дня гражданин К.А., 1978 года рождения, не захотел пройти законную процедуру досмотра. Однако это сделать пришлось. В результате обыска у мужчины был обнаружен нож, длина лезвия которого составляла примерно 25 см. Мужчина начал ругаться матом и угрожать сотрудникам колонии физической расправой. Позже он был задержан и передан сотрудникам милиции.

В соответствии с Административным кодексом КР К.А. оштрафовали на 300 сомов.