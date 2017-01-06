По всему Кыргызстану организуют флешмоб "День кок-бору"

В Кыргызстане хотят провести флешмоб "День кок-бору", который охватит всю страну. Об этом сегодня, 6 января, сообщил глава Дирекции по национальным видам спорта Алмазбек Касенов на заседании Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По его словам, к данному флешмобу подключат все районные и айыл окмоту, которые в один день устроят состязания по национальной игре. "За один день мы можем узнать, сколько людей играют в кок-бору в Кыргызстане, и это поможет в создании базы игроков", - добавил он.

Касенов добавил, что в случае успешного проведения первого мероприятия планируют провести еще два флешмоба, но по другим национальным видам спорта, таким как ордо и тогуз коргоол.

Отметим, сегодня проходит итоговое заседание Госагентства, в котором отчитываются все дирекции и республиканские школы олимпийского резерва (РСДЮСШОР) по проделанной работе за 2016 год.