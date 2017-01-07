Клинтон может участвовать в выборах мэра Нью-Йорка

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В частной беседе Клинтон не исключила возможности участвовать в выборах на пост мэра Нью-Йорка.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла Дональду Трампу на выборах президента, может выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка, передает Корреспондент.net со ссылкой на New York Daily.

Источник издания в Демпартии США заявил, что в частной беседе Клинтон не исключила возможности участвовать в выборах на пост мэра Нью-Йорка, которые запланированы на 7 ноября 2017 года.

Отмечается, что многие сторонники призывают Клинтон вернуться в политику и бросить вызов нынешнему мэру города Биллу де Блазио.

Согласно информации издания, отношения между Клинтон и де Блазио резко ухудшились после того, как он отказался поддержать ее в качестве кандидата на пост президента США.

URL: http://www.vb.kg/353206
Теги:
выборы, США
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