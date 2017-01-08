Петухи-джентльмены и вечное правительство. Новогодние шутки от Назарбаева

В Сети появился видеоролик, на котором президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на новогоднем балу в Астане рассказал две шутки.

В ходе торжественного мероприятия, на котором присутствовали все члены правительства Республики Казахстан, Назарбаев подшутил над наступившим годом Петуха. Также президент пошутил про членов правительства РК.

"Правительство наше в полном составе решило встретить Новый год в здании правительства. Потому что есть поверье - где встретишь Новый год, там целый год останешься", - "подколол" кабмин глава соседнего государства.