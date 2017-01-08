Актер США "заселфился" в кепке с надписью на ломаном русском языке

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Американский актер Алек Болдуин сфотографировался в бейсболке с переведенным на русский лозунгом избранного президента США Дональда Трампа. Этот снимок артист выложил на своей странице в Instagram.

Фраза Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой"), использовавшаяся Трампом во время его предвыборной кампании в 2016 году, была переведена как "сделать америки здорово снова".

В ноябре Болдуин спародировал нового президента Соединенных Штатов в шоу Saturday Night Live. Трамп раскритиковал данное выступление, назвав его однобоким и предвзятым. Актер ответил на этот выпад, дав политику несколько наставлений.

Выборы президента США, на которых представитель республиканцев Трамп обошел свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон, состоялись 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового главы государства намечена на 20 января.

URL: http://www.vb.kg/353221
Теги:
русский язык, США
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