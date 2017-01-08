Семейный воровской подряд. Видео спланированной кражи мамы и сына

В соцсетях обсуждают видео кражи мобильного телефона. Преступление заснято, по всей видимости, на камеру видеонаблюдения одного из магазинов одежды. Женщина с подростком якобы выбирают у прилавка одну из вещей. Когда внимание продавщицы к "покупателям" ослабевает. Юноша похищает мобильный телефон, находящийся под прилавком. После чего криминальная парочка спокойно уходит. Пользователи выдвигают предположение, что на кадрах преступления - мать и сын. В каком именно магазине происходят эти события, не уточняется.