Семейный воровской подряд. Видео спланированной кражи мамы и сына

976  3
Алексей Тимаев

В соцсетях обсуждают видео кражи мобильного телефона. Преступление заснято, по всей видимости, на камеру видеонаблюдения одного из магазинов одежды. Женщина с подростком якобы выбирают у прилавка одну из вещей. Когда внимание продавщицы к "покупателям" ослабевает. Юноша похищает мобильный телефон, находящийся под прилавком. После чего криминальная парочка спокойно уходит. Пользователи выдвигают предположение, что на кадрах преступления - мать и сын. В каком именно магазине происходят эти события, не уточняется.

URL: http://www.vb.kg/353222
Теги:
кража
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Алмаз
08.01.2017, 13:04

Друзья! Надо опознать и привлечь к ответственности воров пытающихся жить за счет других честных граждан! А мать воровку обучающую и привлекшую к воровству сына- посадить в тюрьму!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Тетрадь смерти
08.01.2017, 13:27

Это так мило, но их надо казнить !

0
Цитировать
Жалоба модератору
Venera Bopo
08.01.2017, 17:00
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 1
Комментариев: 8

Ужас

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  