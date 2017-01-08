США в 2016 году сбросили более 26 тысяч бомб на семь стран

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США за 2016 год сбросили 26171 бомбу в семи странах, наибольшее число из них пришлось на Сирию. Об этом говорится в докладе американского специалиста по внешней политике и национальной безопасности Мики Зенко (Micah Zenko), опубликованном на сайте Совета по международным отношениям, сообщает новостной портал mail.ru

По данным эксперта, 12192 бомбы были сброшены в Сирии. Еще 12095 применили в Ираке, 1337 - в Афганистане, 496 - в Ливии, 34 - в Йемене, 12 в Сомали и три в Пакистане.

В 2015 году, по словам автора доклада, США сбросили на 3027 бомб меньше. Кроме того, тогда в списке не было Ливии.

Зенко подчеркивает, что речь идет о заниженных цифрах, так как во время одного удара может быть сброшено сразу несколько бомб, а достоверные данные есть только по Пакистану, Йемену, Сомали и Ливии. Данные по Сирии и Ираку Зенко собрал из отчетов Пентагона и интернет-архива.

Центральное командование Вооруженных сил США возглавляет операцию под кодовым названием Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), целью которой является уничтожение группировки "Исламское государство". Она была начата в 2014 году: в Ираке - в июне, в Сирии - в сентябре.

URL: http://www.vb.kg/353223
Теги:
бомба, Сирия, США
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