Человек VS Ковер - ничья. Видео о зимней традиции

Зима и снег еще в советские времена стали поводом для создания доброй традиции - "хлопанье" половиков на свежем снегу. Люди постарше наверняка помнят, как их в детстве родители выгоняли с выбивалкой и коврами на мороз. Процедура чистки могла затянуться надолго. После первого отбивания дорожек или паласов необходимо было перенести их - тяжелые и мокрые от снега - на чистое место и продолжать выколачивать до тех пор, пока не оставалось коричневых следов на снегу.

С появлением автомоек, где за разумную плату вам отмоют ваши ковровые изделия,традиция стала не так популярна, но тем не менее практикуется до сих пор. И как видно из видео, не обязательно использовать для чистки ковров специальную выбивалку. К тому же такой способ это не только физическая тренировка, но и способ снять стресс и напряжение.

Видео задало тон выходным дням. Ждем нового снега - и за ковром. С завершением этой недели и удачи в следующей.