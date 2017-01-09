Во Владивостоке наркоманы напали на уроженца Кыргызстана

390  0
Глеб Куренев

Во Владивостоке у одного из торговых центров два наркомана напали на водителя такси, который является уроженцем Кыргызстана. Об этом сообщает otvprim.ru.

Уточняется, что водитель припарковал автомобиль и ожидал клиентов. В этот момент к автомобилю подошли двое мужчин и потребовали, чтобы их отвезли в нужное им место бесплатно. После того как попасть в автомобиль не удалось, злоумышленники начали срывать с автомобиля государственные номера.

Происшествие увидели сотрудники Национальной гвардии. Нападавшие начали сопротивляться задержанию, но их удалось заковать в наручники и доставить в отделение полиции. В настоящий момент проводится проверка и стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, злоумышленники находились в состоянии наркотического опьянения.

URL: http://www.vb.kg/353245
Теги:
наркотики, Россия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  