Во Владивостоке наркоманы напали на уроженца Кыргызстана

Во Владивостоке у одного из торговых центров два наркомана напали на водителя такси, который является уроженцем Кыргызстана. Об этом сообщает otvprim.ru.

Уточняется, что водитель припарковал автомобиль и ожидал клиентов. В этот момент к автомобилю подошли двое мужчин и потребовали, чтобы их отвезли в нужное им место бесплатно. После того как попасть в автомобиль не удалось, злоумышленники начали срывать с автомобиля государственные номера.

Происшествие увидели сотрудники Национальной гвардии. Нападавшие начали сопротивляться задержанию, но их удалось заковать в наручники и доставить в отделение полиции. В настоящий момент проводится проверка и стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, злоумышленники находились в состоянии наркотического опьянения.