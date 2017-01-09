На Ошском рынке вновь выявлен факт стихийной торговли мясом

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ВБ

Бишкекская городская инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности провела рейд по пресечению мест стихийной торговли мясом на Ошском рынке.

В ходе проверки выявлен факт перевозки мяса говядины без ветеринарных сопроводительных документов. Нарушительница Г. Медетбекова привлечена к административной ответственности, составлен протокол по статье 200 Административного кодекса КР и наложен штраф на сумму 2 тысячи сомов.

Также были выявлены ряд нарушении 9 арендаторами ОсОО "Акиф". Нарушители привлечены к административной ответственности и наложен штраф на общую сумму 24 тысячи сомов.

URL: http://www.vb.kg/353272
Теги:
Ошский рынок, мясо
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Комментарии
Чел
09.01.2017, 14:04

Торгуют потому что покупаем, не покупайте и не скафните.

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Илим
09.01.2017, 15:36

Наведите порядок. Говорят эти "лихачи" уже напрямую возят гнилое мясо в колбасные цехи.

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Чел
09.01.2017, 17:22

А нам все равно, что повидло, что гамно.

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