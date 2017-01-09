На Ошском рынке вновь выявлен факт стихийной торговли мясом

Бишкекская городская инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности провела рейд по пресечению мест стихийной торговли мясом на Ошском рынке.

В ходе проверки выявлен факт перевозки мяса говядины без ветеринарных сопроводительных документов. Нарушительница Г. Медетбекова привлечена к административной ответственности, составлен протокол по статье 200 Административного кодекса КР и наложен штраф на сумму 2 тысячи сомов.

Также были выявлены ряд нарушении 9 арендаторами ОсОО "Акиф". Нарушители привлечены к административной ответственности и наложен штраф на общую сумму 24 тысячи сомов.