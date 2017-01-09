4 года за изнасилование на глазах у ребенка? Петиция против продажных судей

А что проверять, кто у нас назначает судей?
Выносит такое решение, значит никого не боится. Значит уверен, что своим решением не подводит своего фактически порученца.
Смех и грех короче.
На сайте Change.org появилась петиция с требованием проверить на чистоплотность судью Тонского района Иссык-Кульской области, который приговорил насильника только к 4 годам заключения.
Напомним, в августе прошлого года таксист избил и изнасиловал молодую женщину на глазах у ее пятилетнего сына. Подозреваемого поймали уже через полтора часа и он признался в преступлении.
По словам женщины, родственники преступника предлагали им деньги и просили забрать заявление, а потом угрожали.
В итоге Тонский районный суд приговорил насильника к 4 годам тюрьмы.
"Минимальный срок наказания, полагающийся по этой статье - 15 лет тюрьмы. […] Это как надо подмазать судью, чтобы он вынес решение по делу, за которое публично ручался глава МВД республики. Стыд и позор", - говорится в тексте петиции.
За 10 часов под ней подписались около ста человек.
Автор петиции Кайрат Бекмамбетов требует проверить обоснованность и законность судебного решения, а также назначить служебную проверку в отношении судьи Тонского районного суда, вынесшего этот приговор.