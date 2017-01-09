4 года за изнасилование на глазах у ребенка? Петиция против продажных судей

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Наталья Ли

На сайте Change.org появилась петиция с требованием проверить на чистоплотность судью Тонского района Иссык-Кульской области, который приговорил насильника только к 4 годам заключения.

Напомним, в августе прошлого года таксист избил и изнасиловал молодую женщину на глазах у ее пятилетнего сына. Подозреваемого поймали уже через полтора часа и он признался в преступлении.

По словам женщины, родственники преступника предлагали им деньги и просили забрать заявление, а потом угрожали.

В итоге Тонский районный суд приговорил насильника к 4 годам тюрьмы.

"Минимальный срок наказания, полагающийся по этой статье - 15 лет тюрьмы. […] Это как надо подмазать судью, чтобы он вынес решение по делу, за которое публично ручался глава МВД республики. Стыд и позор", - говорится в тексте петиции.

За 10 часов под ней подписались около ста человек.

Автор петиции Кайрат Бекмамбетов требует проверить обоснованность и законность судебного решения, а также назначить служебную проверку в отношении судьи Тонского районного суда, вынесшего этот приговор.

URL: http://www.vb.kg/353274
Теги:
изнасилование, Иссык-Кульская область, суд
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Комментарии
фрунзе
09.01.2017, 14:05

А что проверять, кто у нас назначает судей?

Выносит такое решение, значит никого не боится. Значит уверен, что своим решением не подводит своего фактически порученца.

Смех и грех короче.

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Гость Гостевич
09.01.2017, 14:20

Я тоже сот болом, баарын камайм жок акча вЫзятка алам

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век
09.01.2017, 15:00

судью из Тонского района надо самого осудить за продажность и непрофессионализм

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Правда
09.01.2017, 15:27

Если на чистоту , то если потерпевшая сторона из представителей славянских народов , то как правело суд в КГ ( да же если дело и доходит до суда) или оправдывает или даёт минимальные сроки , тому огромное количество доказательств , современный Кыргызстан и особенно его судебная система стали Элитой Коррупции !!!!

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Эльдар Алмазбеков
09.01.2017, 15:58
Карма: -71
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 247
Минусов: 318
Комментариев: 252

судью в топку и конфисковать имущество! а этого насильника к врачу и кастрация ножницами!

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Митя
09.01.2017, 16:49

Уверен , цена вопрос в районе двух барашек ..... 

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Nura Joel
09.01.2017, 19:43
Карма: +19
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 28
Минусов: 9
Комментариев: 54

Парню,который в Бишкеке обманывал людей дали 7ЛЕТ !!! А обманывал он , с одного человека  по 2000 сом, и ему дали 7 ЛЕТ ! (где то 10 в общем человек,так писали) Понимаю так нельзя,надо наказать! Но такое наказание слишком суровое для молодого парня ! Вся жизнь капец,через 7 лет выйдет и еще хуже станет.

А тут , изнасилование при ребенке !4 ГОДА??? Моральный урод !!! и 4ГОДА ужас! Она еще молодец до конца дошла! А наши Кыргызы,закрыли бы тему и взяли деньги((

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MaX asdf
10.01.2017, 00:57
Карма: +219
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 342
Минусов: 123
Комментариев: 900

А сама потерпевшая то что говорит? Она что не собирается обжаловать приговор? Есть ведь еще областной суд и Верховный. Там уже купить судью так просто не получится. Будет очень дорого, по крайней мере для рядового таксиста.

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MaX asdf
10.01.2017, 01:00
Карма: +219
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Плюсов: 342
Минусов: 123
Комментариев: 900

Nura Joel

Парню,который в Бишкеке обманывал людей дали 7ЛЕТ !!! А обманывал он , с одного человека  по 2000 сом, и ему дали 7 ЛЕТ ! (где то 10 в общем человек,так писали) Понимаю так нельзя,надо наказать! Но такое наказание слишком суровое для молодого парня ! Вся жизнь капец,через 7 лет выйдет и еще хуже станет.

Вот только не надо сказки рассказывать. 7 лет это у нас значит, что отсидит максимум 2 года, а потом на поселение выйдет или вообще на условно-досрочное. И то это если амнистий не будет. А испортят его там или нет, это от человека зависит. Если он уже мошенником был, то значит давно уже испорчен.

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