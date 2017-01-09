Руслан Туменбаев ушел с поста замглавы Дирекции по олимпийским видам спорта

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Гулиза Авазова

Руслан Туменбаев ушел с поста заместителя главы Дирекции по олимпийским видам спорта при Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта КР. Об этом сегодня, 9 января, "ВБ" сообщил глава данной дирекции Назирдин Акылбеков.

По его словам, Туменбаев написал заявление об уходе по собственному желанию. Приказ об увольнении подписал Акылбаев в пятницу, 6 января. "С ноября он находился на больничном, а причину своего ухода не объяснил", - отметил Акылбеков.

Отметим, на эту должность Туменбаева назначили в конце 2014 года. Тогда дирекция называлась центром олимпийской подготовки. До Туменбаева эту должность занимал Талант Беккулов, который был уволен 5 декабря 2014 года.

Отметим, Дирекция по олимпийским видам спорта отвечает за подготовку спортсменов на Олимпийские и Азиатские игры, чемпионаты мира и Азии, а также за результат их выступления. На Олимпийских играх-2016 сборная Кыргызстана завоевала 19 лицензий, и лучший результат среди этих спортсменов показали двое. Борцы Арсен Эралиев и Айсулуу Тыныбекова заняли пятые места.

URL: http://www.vb.kg/353277
Теги:
спорт
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