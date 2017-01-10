Перерабатывающий завод в Бакай-Атинском районе не могут продать с аукциона

165  0
Айдана Абдуваитова

Имущество Бакай-Атинского предприятия по переработке сахарной свеклы и производству спирта вновь выставлено на аукцион со сниженной стартовой ценой. Об этом сообщили в Минэкономики.

На аукцион единым лотом выставляется имущественный комплекс предприятия. В него входит недвижимое имущество (здания и сооружения), расположенное на земельном участке площадью 13500 кв. м. и оборудование, которое является залоговым имуществом Государственного фонда развития экономики. Предприятие находится в селе Ак-Добо Бакай-Атинского района.

Сейчас стартовая цена составляет 17 млн 460 тыс. 11 сомов. На аукционе в июле 2016 года она составляла 26 млн сомов. Снижение стартовой цены спецадминистратор объяснил отсутствием интереса.

"Летом тоже стоимость снижали на 20%. На аукцион сейчас выставили со снижением уже на 40% и пока заявок поступало. Видимо, надеются на еще большее снижение", - сказал спецадминистратор.

URL: http://www.vb.kg/353298
Теги:
аукцион, бизнес, промышленность
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  