Перерабатывающий завод в Бакай-Атинском районе не могут продать с аукциона

Имущество Бакай-Атинского предприятия по переработке сахарной свеклы и производству спирта вновь выставлено на аукцион со сниженной стартовой ценой. Об этом сообщили в Минэкономики.

На аукцион единым лотом выставляется имущественный комплекс предприятия. В него входит недвижимое имущество (здания и сооружения), расположенное на земельном участке площадью 13500 кв. м. и оборудование, которое является залоговым имуществом Государственного фонда развития экономики. Предприятие находится в селе Ак-Добо Бакай-Атинского района.

Сейчас стартовая цена составляет 17 млн 460 тыс. 11 сомов. На аукционе в июле 2016 года она составляла 26 млн сомов. Снижение стартовой цены спецадминистратор объяснил отсутствием интереса.

"Летом тоже стоимость снижали на 20%. На аукцион сейчас выставили со снижением уже на 40% и пока заявок поступало. Видимо, надеются на еще большее снижение", - сказал спецадминистратор.