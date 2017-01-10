В Китае открыли самую длинную в мире плавучую дорогу

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На реке Хуншуйхэ на юго-западе Китая построили самую длинную в мире плавучую дорогу. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее ролик с новым туристическим аттракционом.

Длина пути составила почти 50 километров. Это сопоставимо с протяженностью московского Третьего транспортного кольца (36 километров) и более чем вдвое превышает длину Манхэттена (21 километр). На прогулку по такому маршруту уйдет порядка десяти часов.

Дорога была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная плавающая тропа в мире. Объект открыт 1 января, за первую неделю нового года его посетили более 60 тысяч туристов.

Данное сооружение поднимается и опускается вместе с уровнем воды в реке. Вдоль дороги расположены более 200 тысяч различных плавающих объектов на якорях. В темное время суток туристический маршрут ярко иллюминирован.

URL: http://www.vb.kg/353305
Теги:
Китай, мост, туризм
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