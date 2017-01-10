Ведущие Би-би-си оконфузились из-за ошибочно приглашенного гостя

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Продюсеры британского канала Би-би-си пригласили в студию не того гостя. В результате ведущие эфира попали в неловкую ситуацию. О конфузе сообщила сама команда Би-би-си.

Ведущие утренней передачи намеревались рассказать о поступке альпиниста Лесли Биннса (Leslie Binns), спасшего девушку на Эвересте. Один из них, представляя гостя, рассказал о его героизме. Однако, когда камеру перевели на гостя, оказалось, что на красном диване вовсе не Биннс, а политический обозреватель Тодд Лэндман (Todd Landman), пришедший в студию поговорить об избранном президенте США Дональде Трампе.

"Мне кажется, вы пригласили не того гостя", - сказал Лэндман после того, как его представили.

Ведущая не растерялась и заявила, что не заподозрила ошибку, подумав, что гость необязательно должен быть похож на альпиниста.

"Я могу рассказать вам множество героических историй, но они не связаны с Эверестом", - пошутил политолог.

URL: http://www.vb.kg/353308
Теги:
Великобритания, телевидение
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