Чункурчак и Орловка на связи!

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Beeline покорил высоты горнолыжных комплексов, обеспечив по всей их территории бесперебойную голосовую связь и высокоскоростной интернет.

Новые базовые станции, установленные технической службой оператора на Чункурчаке и в Орловке, позволяют любителям активного отдыха быть в пределах досягаемости большинства телекоммуникационных услуг. Теперь там можно не только воспользоваться голосовой связью отличного качества, но и высокоскоростным мобильным интернетом – установленная сеть 3G дает возможность обмениваться видео- и фотофайлами, выходить в прямой эфир и многое другое.

Тилек Ахматов, коммерческий директор ООО "Скай Мобайл": "Буквально на днях мы вдвое увеличили скорость мобильного интернета сети 4G по всей территории Кыргызстана, где установлены наши станции. Таким образом, была усовершенствована самая широкая сеть 4G в республике. Горнолыжные курорты, особенно в нашей стране, со сложным, неровным ландшафтом, как правило, находятся в труднодоступной для операторов зоне. Устанавливать оборудование там сложнее по климатическим и географическим условиям. Тем не менее мы стараемся охватить и такие местности, особенно, если там очень нужна связь".

Продолжая работу над качеством связи по всей республике, оптимизируя сеть, Beeline ввел в коммерческую эксплуатацию в декабре 2016 г. 24 базовых станции 4G поколения и 14 базовых станций 3G поколения. В 2016 году оператор обеспечил возможностью пользоваться высокоскоростным интернетом сотни населенных пунктов, включая города и села.

Beeline – оператор, первым предоставивший населению этих районов республики возможность пользоваться новейшими технологиями, позволяющими осуществлять передачу данных со скоростью до 75 Мбит/с. Еще одним преимуществом сети 4G (LTE) являются новые возможности для расширения спектра услуг мобильной связи. Сеть нового стандарта связи находится в диапазоне 800 МГц, что обеспечивает лучшее проникновение сигнала внутри зданий и большую площадь покрытия.

Проверить, поддерживает ли ваш телефон стандарт 4G, и ознакомиться с подробной картой охвата вы можете на сайте 4g.beeline.kg.

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URL: http://www.vb.kg/353318
Теги:
сотовый оператор, горнолыжный спорт, #Beeline
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