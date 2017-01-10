Парламент Венесуэлы проголосовал за отставку Мадуро. Верховный суд отклонил

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Парламент Венесуэлы поддержал идею отставки президента Николаса Мадуро, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал El Comercio.

В ходе голосования по этому вопросу 106 депутатов из 167 высказались "за". Оппозиционное большинство обвинило президента в "неисполнении служебных обязанностей". Голосование прошло на фоне глубокого экономического кризиса, в котором находится страна, но оно носит символический характер и не имеет юридической силы.

Сейчас большинство в парламенте принадлежит оппозиции, которая критикует экономическую политику президента. В связи с этим с 2015 года продолжается конфликт между законодательной и исполнительной властью Венесуэлы.

Однако, как сообщает RT со ссылкой на Telesur, Верховный суд Венесуэлы отклонил решение оппозиционного парламентского большинства об отставке президента.

"Парламент должен воздержаться от принятия неконституционных решений", - говорится в сообщении суда.

Ранее Мадуро в своем "Твиттере" призывал парламент отказаться от принятия решений, которые он сам считает "неконституционными", однако назначил преемника на случай отставки. В конституции Венесуэлы нет процедуры импичмента. Кроме того, в понедельник Мадуро объявил о повышении минимального размера оплаты труда и пенсий на 50 процентов. По его мнению, это поможет бороться с инфляцией.

Президентский срок Николаса Мадуро завершается в 2019 году.

URL: http://www.vb.kg/353330
Теги:
отставка, президент, Венесуэла
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