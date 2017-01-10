Несмотря на зиму, в Бишкеке ведутся дорожные работы

МП "Бишкекасфальтсервис" на улице Скрябина ведет работы по корректировке существующих люков, а также уложен первый слой асфальта.

Ремонт улицы осуществляется в рамках программы по реабилитации межквартальных и внутримикрорайонных дорог.

Параллельно предприятием ведутся работы по замене испорченных и устаревших дорожных знаков, новые же знаки устанавливаются строго по предписаниям Управления патрульной милиции города Бишкек.

Мэрия города Бишкек убедительно просит аккуратно пользоваться муниципальным имуществом и не портить дорожные знаки и указатели.