Несмотря на зиму, в Бишкеке ведутся дорожные работы

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ВБ

МП "Бишкекасфальтсервис" на улице Скрябина ведет работы по корректировке существующих люков, а также уложен первый слой асфальта.

Ремонт улицы осуществляется в рамках программы по реабилитации межквартальных и внутримикрорайонных дорог.

Параллельно предприятием ведутся работы по замене испорченных и устаревших дорожных знаков, новые же знаки устанавливаются строго по предписаниям Управления патрульной милиции города Бишкек.

Мэрия города Бишкек убедительно просит аккуратно пользоваться муниципальным имуществом и не портить дорожные знаки и указатели.

URL: http://www.vb.kg/353332
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек
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