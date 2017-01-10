Авария на проспекте Манаса. Пострадали пассажиры маршрутного такси

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Кирилл Степанюк

Серьезное ДТП произошло накануне вечером около 19 часов на пересечении проспекта Манаса и улицы Горького. Автомашина Mercedes, за рулем которого находилась женщина, не подчинилась требованию инспектора, выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршруткой № 102.

"Авария случилась вечером, когда должен был проехать кортеж. Инспектор-регулировщик давал указание свернуть на Горького. Ехавшая в северном направлении девушка на Mercedes Benz не подчинилась и выехала на встречную полосу. Произошло столкновение", - сообщили в Управлении патрульной милиции.

Травмы получили как минимум два человека, находившиеся в микроавтобусе, у несовершеннолетней девочки перелом конечности, еще у одной пассажирки поврежден позвоночник.

Обе машины водворены на штрафстоянку. По результатам экспертизы, водитель Mercedes была трезвой. По инциденту проводятся следственные действия.

URL: http://www.vb.kg/353347
Теги:
ДТП, Бишкек, Патрульная милиция
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Комментарии
Фетишист из Бишкека
10.01.2017, 13:35

Вот ТП за рулем мерса !

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Jyldyz Beshebaeva
10.01.2017, 18:37
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Девушка за рулем мерса наверное перепутала газ с тормозом))) Иначе нет объяснения ее маневру.

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