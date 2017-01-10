Авария на проспекте Манаса. Пострадали пассажиры маршрутного такси

Серьезное ДТП произошло накануне вечером около 19 часов на пересечении проспекта Манаса и улицы Горького. Автомашина Mercedes, за рулем которого находилась женщина, не подчинилась требованию инспектора, выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршруткой № 102.

"Авария случилась вечером, когда должен был проехать кортеж. Инспектор-регулировщик давал указание свернуть на Горького. Ехавшая в северном направлении девушка на Mercedes Benz не подчинилась и выехала на встречную полосу. Произошло столкновение", - сообщили в Управлении патрульной милиции.

Травмы получили как минимум два человека, находившиеся в микроавтобусе, у несовершеннолетней девочки перелом конечности, еще у одной пассажирки поврежден позвоночник.

Обе машины водворены на штрафстоянку. По результатам экспертизы, водитель Mercedes была трезвой. По инциденту проводятся следственные действия.