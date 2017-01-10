Благодаря АБР мастерам лицея № 25 в Канте повысили зарплату

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Виктор Мурзов

Азиатский банк развития предоставил образовательному учреждению средства на повышение заработной платы работникам, приобретение технических средств обучения, а также на оплату коммунальных услуг, ремонт и обслуживание помещений и оборудования.

"После того как эксперты АБР побывали у нас и узнали, в чем мы больше всего нуждаемся, было принято решение в полтора раза повысить зарплату мастерам производственного обучения", - рассказал директор профессионального лицея Азамат Садамкулов.

Маленькая зарплата – одно из самых слабых мест таких учреждений. В зависимости от стажа и нагрузки мастера здесь получают по 8-12 тысяч сомов, на которые сегодня невозможно прокормить семью. А некоторые из них, между прочим, проработали в лицее по 15-20 лет. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, педагогам приходилось подрабатывать на стороне.

Как считает Садамкулов, прибавка к зарплате станет для работников хорошим стимулом. Он уверен, что теперь они будут выкладываться по полной и работать с душой.

Первая повышенная зарплата стала для кантских работников профтехобразования хорошим подарком к Новому году – за декабрь они ее получили накануне праздника. Кстати, прибавку мастера будут получать только в учебные месяцы, на каникулярное время она не распространяется.

Благодаря поддержке Азиатского банка развития профессиональный лицей также решит ряд вопросов, связанных с обеспечением учебного процесса и созданием условий для педагогов и учащихся. АБР и до этого оказывал финансовую помощь кантовчанам: предоставлял средства на ремонт общежития и фасада основного учебного корпуса.

В настоящее время в ПЛ-25 обучаются 275 юношей и девушек. Здесь они получают специальности автомеханика и автослесаря, электрогазосварщика и повара-кондитера, швеи и штукатура.

Кроме того, с 2012 года на базе лицея действует Кыргызский филиал Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ), где готовят будущих специалистов по добыче и переработке нефти и газа, производственных и финансовых менеджеров, логистов, маркетологов и других управленцев.

URL: http://www.vb.kg/353353
Теги:
Кант
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