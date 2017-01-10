ГКС напоминает о необходимости сдачи декларации госслужащим

С 1 января началась ежегодная декларационная кампания для государственных и муниципальных служащих, представляющих декларации о доходах, расходах, имуществе.

Бланк можно получить в государственном органе по месту работы или на официальном интернет-сайте службы http://mkk.gov.kg/ в разделе "Декларирование доходов и расходов". В этом же разделе размещены классификатор и инструкция по заполнению деклараций.

В 2015 году в бланк декларации введены три новых раздела: о расходах декларанта, о расходах близкого родственника декларанта, в которых фиксируется сделка по приобретению им права собственности или иного права на имущество, если его стоимость превышает 3000-кратный размер расчетного показателя, а также источники получения средств, за счет которых совершена указанная сделка.

Введен и раздел сводных сведений, который включает в себя сводную информацию о доходах, расходах и имуществе декларанта и его близких родственников.