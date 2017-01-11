Депутаты вместо заседания парламента отправились на выборы мэра Бишкека

Двое депутатов Жогорку Кенеша вместо заседания парламента отправились на выборы мэра Бишкека. Об этом сегодня, 11 января, сообщил парламентарий Зиядин Жамалдинов.

По его словам, у одного из кандидатов в мэры - Албека Ибраимова появилась своя группа поддержки и некоторые депутаты участвуют в митинге.

Депутат призвал правоохранительные органы следить за порядком. "Народ сам избрал депутатов в горкенеш, и пусть им дадут выбрать мэра", - добавил он.

После чего спикер Чыныбай Турсунбеков попросил Жамалдинова назвать фамилии тех, кто пошел на выборы.

По словам депутата, это Марат Аманкулов (СДПК) и Мирлан Жеенчороев ("Республика – Ата-Журт").

Отметим, сегодня начались выборы мэра Бишкека, в которых принимают участие два кандидата - и.о. мэра Албек Ибраимов, которого выдвинула коалиция большинства городского кенеша, вторым кандидатом является - Нурдин Абдылдаев от фракции "Онугуу-Прогресс".