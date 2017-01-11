Депутаты вместо заседания парламента отправились на выборы мэра Бишкека

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Гулиза Авазова

Двое депутатов Жогорку Кенеша вместо заседания парламента отправились на выборы мэра Бишкека. Об этом сегодня, 11 января, сообщил парламентарий Зиядин Жамалдинов.

По его словам, у одного из кандидатов в мэры - Албека Ибраимова появилась своя группа поддержки и некоторые депутаты участвуют в митинге.

Депутат призвал правоохранительные органы следить за порядком. "Народ сам избрал депутатов в горкенеш, и пусть им дадут выбрать мэра", - добавил он.

После чего спикер Чыныбай Турсунбеков попросил Жамалдинова назвать фамилии тех, кто пошел на выборы.

По словам депутата, это Марат Аманкулов (СДПК) и Мирлан Жеенчороев ("Республика – Ата-Журт").

Отметим, сегодня начались выборы мэра Бишкека, в которых принимают участие два кандидата - и.о. мэра Албек Ибраимов, которого выдвинула коалиция большинства городского кенеша, вторым кандидатом является - Нурдин Абдылдаев от фракции "Онугуу-Прогресс".

URL: http://www.vb.kg/353408
Теги:
выборы, Бишкек
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