Дебаты с Албеком Ибраимовым не состоялись по техническим причинам

Вчера, 10 января, должны были состояться дебаты кандидатов на пост мэра столицы Албека Ибраимова и Нурдина Абдылдаева. Однако они так и не состоялись. В мэрии столицы сообщили, что это произошло по техническим причинам.

В качестве площадки, выбранной для проведения дебатов, был выбран "ОТРК", однако представители "Онугуу-прогресса" не смогли выполнить технические требования. Именно поэтому дебаты и не состоялись, заявили в мэрии.

Напомним, сегодня, 11 января, в здании столичного муниципалитета состоятся выборы мэра города Бишкек.

Согласно статье 23 Закона КР "О статусе столицы" выборы проводятся Центральной избирательной комиссией не позднее 10 календарных дней со дня первой сессии вновь избранного Бишкекского городского кенеша. Выборы осуществляются депутатами БГК путем тайного голосования. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее двух третей от общего числа депутатов БГК.

Выдвинуты два кандидата: коалицией большинства - нынешний мэр Албек Ибраимов и оппозиционной фракцией "Онугуу-Прогресс" - Нурдин Абдылдаев.