Дебаты с Албеком Ибраимовым не состоялись по техническим причинам

114  0
Глеб Куренев

Вчера, 10 января, должны были состояться дебаты кандидатов на пост мэра столицы Албека Ибраимова и Нурдина Абдылдаева. Однако они так и не состоялись. В мэрии столицы сообщили, что это произошло по техническим причинам.

В качестве площадки, выбранной для проведения дебатов, был выбран "ОТРК", однако представители "Онугуу-прогресса" не смогли выполнить технические требования. Именно поэтому дебаты и не состоялись, заявили в мэрии.

Напомним, сегодня, 11 января, в здании столичного муниципалитета состоятся выборы мэра города Бишкек.

Согласно статье 23 Закона КР "О статусе столицы" выборы проводятся Центральной избирательной комиссией не позднее 10 календарных дней со дня первой сессии вновь избранного Бишкекского городского кенеша. Выборы осуществляются депутатами БГК путем тайного голосования. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее двух третей от общего числа депутатов БГК.

Выдвинуты два кандидата: коалицией большинства - нынешний мэр Албек Ибраимов и оппозиционной фракцией "Онугуу-Прогресс" - Нурдин Абдылдаев.

URL: http://www.vb.kg/353410
Теги:
мэрия, Бишкек, Албек Ибраимов
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  