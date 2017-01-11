Текебаев: Минздрав не знает, почему растет число зараженных ВИЧ

235  1
Аида Джумашева

Растет число зараженных ВИЧ/СПИДом среди мигрантов из Кыргызстана. Об этом сегодня, 11 января, заявил заместитель министра здравоохранения Амангельды Мурзалиев в ходе пленарного заседания парламента.

"Если в 2011 году ВИЧ/СПИД завезли в Кыргызстан 7-8 мигрантов, то в прошлом году их число достигло 42 человек. 10 из них вернулись из Казахстана, по одному гражданину вернулись из Китая, России, Турции, 5 человек - из Узбекистана", - сказал Мурзалиев.

Однако на это лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев заявил, что Мурзалиев дает неверную информацию. По его словам, чиновник не знает почему происходит увеличение зараженных ВИЧ/СПИДом.

URL: http://www.vb.kg/353411
Теги:
ВИЧ/СПИД, парламент, Минздрав
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Бекзат Асаналиев
11.01.2017, 12:30
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 11
Минусов: 8
Комментариев: 26

а Текебаев получается знает? че молчит тогда? 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  