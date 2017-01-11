Текебаев: Минздрав не знает, почему растет число зараженных ВИЧ

Растет число зараженных ВИЧ/СПИДом среди мигрантов из Кыргызстана. Об этом сегодня, 11 января, заявил заместитель министра здравоохранения Амангельды Мурзалиев в ходе пленарного заседания парламента.

"Если в 2011 году ВИЧ/СПИД завезли в Кыргызстан 7-8 мигрантов, то в прошлом году их число достигло 42 человек. 10 из них вернулись из Казахстана, по одному гражданину вернулись из Китая, России, Турции, 5 человек - из Узбекистана", - сказал Мурзалиев.

Однако на это лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев заявил, что Мурзалиев дает неверную информацию. По его словам, чиновник не знает почему происходит увеличение зараженных ВИЧ/СПИДом.