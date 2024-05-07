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"Дубай научил меня верить в себя". История успеха Талгата Акишова из Оша

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- Назгуль Абдыразакова
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Талгат Акишов из Ош живет и ведет успешный бизнес в Дубае. Он прошел путь от простого брокера до владельца собственного агентства недвижимости. По образованию он переводчик английского языка и литературы. В свое время окончил факультет мировых языков в Ошском государственном университете и после в Ереване продолжил обучение по политической и социальной журналистике. Позже стал стипендиатом программы одного из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации "Рейтер" в Лондоне.

О своем пути к успеху и жизни в ОАЭ Талгат Акишов рассказал vb.kg.

Как вы основали свое агентство недвижимости?

Мой путь к основанию агентства недвижимости начался с трудового опыта на застройке, где я освоил навыки и получил знания в области недвижимости. Затем я проработал на различных должностях, начиная от обычного брокера и заканчивая директором по продажам в агентстве недвижимости. Открытие собственной компании было для меня возможностью поделиться своим опытом, чтобы помочь клиентам реализовать их мечты о приобретении недвижимости или инвестиций.

С какими трудностями вам пришлось столкнуться?

Касательно трудностей, которые я встретил на своем пути, могу сказать, что особых сложностей не было, так как я вырос в семье с советским воспитанием, где ценились порядок и дисциплина. Однако, переход в новую среду потребовал от меня адаптации к культурным особенностям и строгим законам шариата в Дубае. Несмотря на это, опыт пребывания в Дубае сделал меня более гибким и открытым.

Почему ваш выбор пал на Дубай?

Мой интерес к Ближнему Востоку был подкреплен обучением в Институте Кавказа, где мы изучали "арабскую весну" и региональные особенности. Путешествие в Дубай стало для меня возможностью лично погрузиться в местную культуру и обрести новый опыт.

Когда у меня появилась такая возможность, я приехал в Дубай сначала на три месяца, а потом уже остался здесь на многие годы. Я выбрал этот город из-за его безопасности и комфортных условий жизни. Несмотря на жаркое лето, круглый год работают кондиционеры в торговых центрах, метро, автобусных остановках, что делает климат более терпимым.

Вы задумывались о том, что будете жить и работать за границей?

Решение жить и работать за границей не было для меня заранее продуманным планом. Когда я учился в университете, я и мои друзья мечтали работать за границей, но у меня не было конкретных планов. Я просто хотел учиться и жить в своем городе, но со временем понял, что нужно двигаться дальше.

Родившись и выросши в маленьком селе, я всегда мечтал о шумном городе, где люди всегда спешат куда-то, как в американских фильмах. Ош, куда я приехал поступить в вуз, казался мне огромным городом, но со временем я почувствовал, что мне нужно больше. Желание жить в мегаполисе исходило из того, что я вырос в тихом селе, и мне хотелось окунуться в оживленную городскую жизнь.

Я даже не мог предположить, что когда-нибудь у меня будет своя компания. Теперь у меня работают опытные эксперты по недвижимости из России, Канады, Алжира, Франции, Пакистана и Кыргызстана. Я не знаю, что принесет завтра, но сейчас я наслаждаюсь моментом. Мне нравится помогать людям с покупкой недвижимости. Я поддерживаю и мотивирую своих агентов. Моя цель - занять место в списке топ-10 брокерских компаний в Дубае. Мы движемся к этой цели медленно, но уверенно.

Какие уроки вы извлекли из опыта пребывания в ОАЭ, и как это повлияло на ваши ценности и убеждения?

Я благодарен Дубаю за теплый прием, за то, что мы можем заработать на жизнь. Мне приятно, что я живу в городе, где пророк Мухаммед жил и творил.

Когда-то Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян, основатель Объединенных Арабских Эмиратов, мечтал о том, чтобы самая высокая башня в мире находилась в Дубае. Например, один из торговых центров Дубая является самым посещаемым в мире. Только в прошлом году его посетили более 100 миллионов человек. Это подтверждает, что даже один человек может изменить жизнь, сообщество, нацию. Сегодня каждый новорожденный в Объединённых Арабских Эмиратах получает пособие, а государство оплачивает обучение в университетах мира, таких как Кембридж и Гарвард. Это лишь некоторые из привилегий.

Важно верить в свои цели и прилагать усилия для их достижения. Все мечты осуществимы.

Дубай научил меня верить в себя, быть более бдительным и дисциплинированным. Я желаю всем, кто стремится учиться или работать за границей, чтобы их мечты сбылись. Главное - верить и работать усердно, и все будет возможно.

Но также можно и оставаясь на родине, достичь высот. У меня есть друзья, которые продавая даже обычные джинсы на Дордое, смогли достичь успеха в бизнесе. А также есть знакомые, айтишники, которые либо открывают свои компании в Бишкеке, либо уже зарабатывают на уровне европейских стандартов, работая в крупных компаниях за рубежом.

При этом, конечно, не стоит забывать, что мечты мечтами, но наша судьба в руках Всевышнего. Лично я в детстве не мечтал о том, куда попаду. Поэтому я считаю, что, во-первых, всё происходит согласно плану Всевышнего, но при этом мы должны сами приложить немало усилий. Если кто-то действительно хочет переехать в Дубай или другой зарубежный город, я бы посоветовал им сначала изучить законы этой страны, уважать и погрузиться в местную культуру, язык и быть более оптимистичным и дисциплинированным.

В тоже время не стоит забывать, что за рубежом мы представляем не только самих себя, но и весь наш народ, весь Кыргызстан. Именно по нам будут судить о всем нашем народе. Это значит нужно быть более осмотрительными, воспитанными и образованными.

Какой строительный проект вы хотели бы реализовать в Кыргызстане?

Я мечтаю о том, чтобы мой город был лучшим, как Манхэттен, Дубай или Даунтаун. Мне бы хотелось объединить города Узген, Ош, Джалал-Абад и Ноокат в современный мегаполис, привлекающий внимание со всего мира. Я хочу, чтобы в нашем городе открылись филиалы таких компаний, как Microsoft, Google и Samsung.


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URL: https://www.vb.kg/436901
Теги:
ОАЭ, Кыргызстан
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