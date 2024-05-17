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Строительство атомной станции в Кыргызстане: реакции и перспектива

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке проходит обучающий семинар о формировании организации-исполнителя ядерно-энергетической программы, подготовке национальной политики, стратегии и программы развития проекта атомной станции малой мощности (АСММ).

Организаторами семинара выступают Базовая организация по развитию национальных ядерных инфраструктур в государствах-участниках Содружества Независимых Государств (СНГ) - АО "Русатом Сервис"(входит в группу организаций Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом").

Специально для редакции vb.kg на несколько вопросов согласился ответить заместитель директора по ядерной инфраструктуре филиала АО "Русатом Сервис" в Венгрии Юлия Черняховская.

Расскажите, пожалуйста, о целях и задачах семинара?

Цель организационно-деятельностного семинара – подготовить участников к старту ядерной энергетической программы в Кыргызстане. В связи с заинтересованностью страны в применении зелёной атомной энергии необходимо провести анализ, чтобы определить оптимальные решения по развитию ядерной инфраструктуры, включая национальную политику, кадры, нормативную основу и другие. Семинар представляет собой многостороннюю платформу, на которой представители учреждений из различных стран и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обмениваются опытом и лучшими практиками, а также рассматривают трудности, с которыми сталкиваются в сфере ядерной энергетики. Планируются также практические занятия, чтобы участники могли оценить информацию и предложить свои идеи по учреждению организации-исполнителя ядерно-энергетической программы в Кыргызстане, ее первым задачам и привлекаемым заинтересованным сторонам.

Каков потенциал Кыргызстана в сфере ядерной инфраструктуры?

На территории Кыргызстана ранее функционировали крупные предприятия по уранодобыче, которые сейчас являются объектами наследия. Это привело к высокому уровню развития радиационной защиты, радиационной безопасности и ядерной медицины в стране. Эти принципы безопасности могут быть масштабированы и применяться в области атомной энергетики.

Кроме того, в Кыргызстане существует положительная практика системной организации проектов, что видно из комплексных планов развития, включая план развития ядерной и радиационной безопасности на 2021-2024 годы. Задачи распределены по группам с указанием ответственных лиц и сроков выполнения.

Эта культура планирования и организации также применяется при разработке национальной ядерно-энергетической программы и определении задач для развития атомной энергетики. Подобные подход и культура обеспечивают эффективную координацию и реализацию амбициозных проектов, таких как строительство первой атомной станции.

Кыргызстан и Российская Федерация подписали недавно меморандум о строительстве малой атомной станции, и это вызывает неоднозначную реакцию у кыргызстанцев

Важно обратить внимание на необходимость доступа к достоверной информации. Многие опасения, высказываемые различными сторонами, включая население, часто связаны с недостатком информации. Такой информационный вакуум заполняется слухами и домыслами, что может привести к недопониманиям и необоснованным опасениям. Поэтому необходимо обращаться к авторитетным источникам, таким как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) или Росатом, особенно когда речь идет о проектах такого масштаба.

На русском языке существует множество отчетов и докладов, что делает доступ к информации более удобным. Хотя некоторая информация может быть сложной для понимания без предварительной подготовки, для профессиональных журналистов и ведомств важно брать информацию из авторитетных источников и адаптировать ее под нужды своей аудитории.

Работа по предоставлению информации заранее, а не ожидание, пока кто-то ее предоставит, имеет ключевое значение для создания информированного общественного диалога. Это особенно значимо в контексте международного сотрудничества, в котором участвуют различные страны и организации. Такой подход способствует установлению стандартов безопасности и обмену лучшими практиками, что в конечном итоге способствует повышению прозрачности и безопасности в атомной отрасли.


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URL: https://www.vb.kg/437146
Теги:
Россия, строительство, Кыргызстан
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