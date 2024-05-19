В Оше состоялось шествие байкеров (фото)

На центральной площади города Ош прошло шествие мотолюбителей Средней Азии, включая Кыргызстан, по случаю открытия мотосезона под названием "Путь кочевника". Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в нем приняли участие около 80 байкеров из мотоклубов Узбекистана и Кыргызстана, которые проехали по главным улицам города.

Целью ежегодного мотошествия является обеспечение безопасности дорожного движения и популяризация данного вида спорта.

Как отмечает муниципалитет, мероприятие организовано общественным объединением "Мотоциклисты Кыргызстана", группой "Биргелешкен мотоциклисттер" и организацией "Байклер KG" при поддержке мэрии города Ош.