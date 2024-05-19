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В Оше состоялось шествие байкеров (фото)

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- Назгуль Абдыразакова
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На центральной площади города Ош прошло шествие мотолюбителей Средней Азии, включая Кыргызстан, по случаю открытия мотосезона под названием "Путь кочевника". Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в нем приняли участие около 80 байкеров из мотоклубов Узбекистана и Кыргызстана, которые проехали по главным улицам города.

Целью ежегодного мотошествия является обеспечение безопасности дорожного движения и популяризация данного вида спорта.

Как отмечает муниципалитет, мероприятие организовано общественным объединением "Мотоциклисты Кыргызстана", группой "Биргелешкен мотоциклисттер" и организацией "Байклер KG" при поддержке мэрии города Ош.


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URL: https://www.vb.kg/437186
Теги:
байкеры, Узбекистан, Кыргызстан
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