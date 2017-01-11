Депутат горкенеша от "Онугуу-Прогресса" усомнился в тайне голосования

Депутат фракции "Онугуу-Прогресс" Эмил Садыков усомнился в сохранении тайны голосования. В ходе сброса бюллетеня парламентарий возмутился тем, что рядом с урной находились несколько людей. Это Сыдыков счел нарушением тайны голосования и высказал свой протест председателю ТИК Кайрату Маматову.

После споров процесс голосования продолжился.

Отметим, перед выборами депутатов попросили сдать все мобильные устройства. Сотрудники аппарата горкенеша перед голосованием собрали смартфоны и прочие гаджеты. Им также запретили фотографировать бюллетени для обеспечения прозрачности и тайны голосования.