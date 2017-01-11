Выборы мэра Бишкека проходят под скандирования сторонников Албека Ибраимова

Сегодня, 11 января, перед началом процесса голосования за кандидатуры на пост мэра Бишкека возле здания горкенеша собрались сторонники Албека Ибраимова. Они пришли с плакатами и скандировали "Ибраимов наш мэр!" "Наш мэр Ибраимов!", "Городу и горожанам нужен Ибраимов", "Ибраимов – достойный мэр".

Некоторые депутаты горкенеша перед голосованием возмутились тем, что под окнами люди продолжают митинговать в поддержку одного из кандидатов и таким образом идет давление на выбор, но процедура голосования началась и продолжилась под активное скандирование сторонников Ибраимова.

Напомним, на пост мэра баллотируются два кандидата – Албек Ибраимов, исполняющий обязанности мэра, которого поддержала коалиция большинства и Нурдин Абдылдаев, выдвиженец от блока оппозиции в горкенеше.