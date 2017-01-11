Выборы мэра Бишкека проходят под скандирования сторонников Албека Ибраимова

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 11 января, перед началом процесса голосования за кандидатуры на пост мэра Бишкека возле здания горкенеша собрались сторонники Албека Ибраимова. Они пришли с плакатами и скандировали "Ибраимов наш мэр!" "Наш мэр Ибраимов!", "Городу и горожанам нужен Ибраимов", "Ибраимов – достойный мэр".

Некоторые депутаты горкенеша перед голосованием возмутились тем, что под окнами люди продолжают митинговать в поддержку одного из кандидатов и таким образом идет давление на выбор, но процедура голосования началась и продолжилась под активное скандирование сторонников Ибраимова.

Напомним, на пост мэра баллотируются два кандидата – Албек Ибраимов, исполняющий обязанности мэра, которого поддержала коалиция большинства и Нурдин Абдылдаев, выдвиженец от блока оппозиции в горкенеше.

URL: http://www.vb.kg/353415
Теги:
выборы, митинг, Албек Ибраимов, мэрия
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