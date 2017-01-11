Депутаты горкенеша отказались обсуждать запрет посуточной аренды квартир

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 11 января, на внеочередном заседании депутаты Бишкекского горкенеша отказались обсуждать последствия закона о запрете посуточной аренды квартир.

Некоторые депутаты отметили, что к ним обращаются избиратели, а в регионах страны недовольные проводят акции протеста. Они предложили заслушать информацию об их деятельности, как этот закон сейчас работает. Однако при голосовании большинство депутатов не поддержало предложение, аргументируя тем, что вопрос требует отдельного внимания на следующем заседании.

Напомним, 30 декабря президент Алмазбек Атамбаев подписал закон о штрафе за посуточную аренду квартиры. Согласно закону, физические лица будут штрафоваться на 7 тысяч сомов, и на 70 тысяч, если это юридическое лицо.

Закон вызвал неоднозначную реакцию, и после Нового года в Бишкеке и Караколе владельцы посуточных квартир провели митинг.

URL: http://www.vb.kg/353432
Теги:
Бишкекский горкенеш, закон
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