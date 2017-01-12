Главу Samsung допросят в качестве подозреваемого по делу о коррупции

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Коррупционный скандал вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе докатился до компании Samsung. Как сообщает Би-би-си, следователи решили допросить топ-менеджера компании Ли Че Ёна, который также приходится сыном главе холдинга.

В сообщении следователей уточняется, что в четверг Ли Че Ёна допросят в качестве подозреваемого. Следствие считает, что Samsung перечислял пожертвования в некоммерческие фонды, подконтрольные подруге президента Чхве Сун Силь.

Именно с расследования деятельности этих фондов начался коррупционный скандал, приведший к объявлению импичмента Пак Кын Хе. Сообщалось, что ее подруга заставляла крупные компании перечислять в свои фонды крупные суммы.

Среди этих компаний оказалась и Samsung. Следствие не исключает, что ее пожертвования в фонд можно расценить как взятку, за счет которой компания надеялась получить со стороны властей одобрение одной своей спорной сделки.

Ли Че Ён формально занимает пост вице-президента Samsung. Однако после того как его отец и президент компании Ли Гон Хи перенес инфаркт, Ли Че Ён считается фактическим главой корпорации.

Samsung является одним из крупнейших в мире производителей высокотехнологичной электроники, мобильных телефонов, телевизоров, мониторов и бытовой техники.

URL: http://www.vb.kg/353438
Теги:
Южная Корея, коррупция
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